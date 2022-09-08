سوريا: مصرع 10 أشخاص في انهيار مبنى بمدينة حلب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات السورية، الليلة، أنّ عشرة أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم، في انهيار مبنى بمدينة حلب شمال البلاد.وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إنّ "عدد الوفيات جراء انهيار بناء مخالف بحي الفردوس في حلب ارتفع إلى عشرة بعد انتشال جثث ستّ نساء و3 أطفال ورجل، بينما تم إنقاذ طفل وامرأة من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المشفى لتلقّي العلاج".وأوضح قائد الشرطة اللواء ديب ديب أن البناء مؤلف من خمسة طوابق وانهار بالكامل، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني والإطفاء والصحة ومجلس مدينة حلب يعملون على إجلاء السكان من الأبنية المجاورة وإزالة الأنقاض.