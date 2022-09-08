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تحذيرات من تجدد الاقتتال في العاصمة الليبية

تحذيرات من تجدد الاقتتال في العاصمة الليبية
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رام الله - دنيا الوطن
ذكرت مصادر لقناة (العربية) أن قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تقوم بعمليات تحشيد عسكري بالقرب من مطار طرابلس القديم.

وقالت المصادر: "ذلك يأتي استعدادا لاقتحام منطقة ورشفانة، نقطة تمركز قوات الجويلي وقوات موالية لباشاغا أخرجت من طرابلس في الحرب الأخيرة".

وأشارت إلى أن قوات يقودها معمر الضاوي الموالي لباشاغا أغلقت الطرق المؤدية لورشفانة خوفا من تقدم قوات الدبيبة

وبحسب المصادر، فقد هددت رئاسة الأركان التابعة للدبيبة قوات باشاغا في حال عدم انسحابها باستخدام الطيران المسير مثل ما حدث في الاشتباكات الأخيرة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر طبية لقناة (الحدث) بأن أجهزة الإسعاف رفعت حالة التأهب بعد أمر من مسؤول صحي مقرب من أحد التشكيلات المسلحة في طرابلس.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة فتحي باشاغا، اتهمت أمس الأربعاء، القوات الموالية لمنافسه عبد الحميد الدبيبة، باستخدام أسلحة ممنوعة، خلال الاشتباكات الأخيرة بالعاصمة طرابلس، والتي أدت إلى مقتل 32 شخصاً وجرح العشرات.

ودعا عصام أبو زريبة، في بيان الأربعاء، فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن والبعثات الدبلوماسية للدول الخمس الدائمة بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، للتحقيق في استخدام قوات الدبيبة أسلحة ممنوعة في اشتباكات طرابلس الأخيرة.

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