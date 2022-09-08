إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال في نابلس ورام الله



وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على مواطن عند مدخل قرية بيتين، بالقرب من حاجز "بيت إيل" العسكري المقام على أراضي مدينة البيرة، ما أدى إلى إصابته بجروح لم تعرف طبيعتها بعد.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال عززت من تواجدها على الحاجز وفي محيطه، وأوقفت مركبات المواطنين، وأعاقت مرورهم ودققت بطاقاتهم الشخصية.



وقالت مصادر في الهلال الأحمر، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع اربع إصابات بالرصاص المطاطي، واصابة شاب بحروق باليد.وأضافت، أن 12 مواطناً أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع بينهم صحفي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما أصيب مواطن، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية بيتين شرق رام الله.