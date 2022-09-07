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وزير الدفاع اللبناني: لا نرى جهدا دوليا لمنع استباحة إسرائيل المتكررة لسيادتنا

وزير الدفاع اللبناني: لا نرى جهدا دوليا لمنع استباحة إسرائيل المتكررة لسيادتنا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا ترى جهدا وتركيزا دوليا لإدانة ومنع "استباحة" إسرائيل المتكررة لسيادة لبنان.

وجدد سليم خلال لقائه قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" اللواء أرولدو لازارو، في مقر وزارة الدفاع شرقي بيروت، تقديره لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ولمجلس الأمن الدولي، شاكرا لهما إصدار القرار رقم 2650، القاضي بتمديد ولاية "اليونيفيل" لمدة سنة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق أواخر آب/ أغسطس الماضي، على تمديد مهمة "اليونيفيل"، الموجودة في جنوب لبنان منذ عام 1978، بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426 الصادرين في 19 آذار/ مارس من ذلك العام.

واعتبر سليم أن "أي خروقات تُنسب إلى الجانب اللبناني، لا تُقارن إطلاقا بحجم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة جوا وبحرا وبرا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اللبنانية

وقال سليم: "مع التقدير الكبير لوقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان، نرى أنه في المحطات المفصلية يتم التركيز على ما يُسمى خروقات من الجانب اللبناني، فيما لا نرى جهدا وتركيزا مماثلا لإدانة، ومنع استباحة إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية"، مؤكدا "وجوب انسحاب الجيش الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمالي بلدة الغجر، والتوصل الى حلّ للمناطق التي يتحفّظ عليها لبنان على الخط الأزرق والإسراع بترسيم الحدود البحرية".

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