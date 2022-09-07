دولي

ارتفاع ضحايا حريق مبنى في فيتنام إلى 32

ارتفاع ضحايا حريق مبنى في فيتنام إلى 32
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أودى حريق بحياة 32 شخصاً على الأقل وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى في حانة كاريوكي بالقرب من مدينة هوشي منه في جنوب فيتنام ليل الثلاثاء الأربعاء، في اسوأ حادث في هذا البلد منذ سنوات.

وتحدثت الحصيلة الجديدة التي أعلنتها صحيفة رسمية مساء عن مقتل 32 شخصا بينهم 15 امرأة. وعثر على ثماني جثث في دورات المياه بحسب المصدر نفسه.

وكانت حصيلة سابقة أشارت الى سقوط 23 قتيلا بحسب ماي هونغ دونغ المسؤول في مقاطعة بينه دونغ حيث وقع الحادث، مضيفا لـ(فرانس برس) أن 11 اصيبوا بجروح.

ونشب الحريق مساء الثلاثاء في حانة الكاريوكي "آن فو" في ثوان آن شمال هوشي منه، المركز الصناعي للبلاد. ويُعتقد أن السبب الرئيسي للحريق ماس كهربائي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية نقلا عن سلطات بينه دونغ.

دمّر الحريق الطابقين الثاني والثالث في المبنى المؤلّف من أربعة طوابق، بينما حاصرت النيران الموظفين والزبائن في داخله، حسبما أفادت إحدى وسائل الإعلام الرسمية.

لجأ البعض إلى شرفة مع اشتداد السنة اللهب بسبب الزخارف الخشبية التي تزين الحانة. واضطر آخرون للقفز من الطوابق بحسب صحيفة رسمية.

وقال شاهد لموقع "في ان اكسبريس" الإخباري "هرب كثيرون من المدخل الرئيسي، لكن كثيرين غيرهم قفزوا من الطوابق، وكسروا أرجلهم وأيديهم".

وأظهرت صور التقطت صباحا رجال الإطفاء على رافعات قرب النوافذ التي استمرت أعمدة الدخان في الخروج منها.

وأكّدت الشرطة المحلية أن إجراءات الوقاية من الحرائق قد تمّ فحصها قبل الحادث، حسبما أفادت وسيلة إعلام رسمية.

وأمر رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه الأربعاء بتفتيش المؤسسات المعرضة للخطر، بما فيها حانات الكاريوكي الرائجة في البلاد. وهو الحريق الذي تسبب في سقوط أكبر عدد من القتلى في فيتنام منذ حريق شب في مبنى سكني في مدينة هوشي منه في 2018 أودى بحياة 13 شخصًا.

وحصلت حادثة مشابهة في حانة للكاريوكي في 2016 قتل فيها 13 شخصًا في العاصمة هانوي، ما دفع السلطات حينها إلى التحقيق في عمل الحانات الليلية التي يُشتبه في أنها لا تطبّق القواعد الأساسية للسلامة.

وفي منتصف آب/أغسطس، قضى ثلاثة عناصر إطفاء خلال محاولتهم إخماد حريق نشب في حانة للكاريوكي في هانوي.

وفي تايلاند، تسبب حريق أتى على ملهى ليلي قرب منتجع باتايا بسقوط 23 قتيلا مطلع آب/اغسطس.

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