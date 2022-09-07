الخارجية المصرية تكشف أسباب انسحاب سامح شكري من اجتماع وزراء الخارجية العرب

رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، سبب انسحاب وفد مصر الرسمي من اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد قال إنه يأتي احتجاجاً على تولي نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، رئاسة الدورة الجديدة للمجلس (158) خلفا للبنان.وأضاف أبو زيد خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء DMC"، أن وفد مصر انسحب على خلفية موقف الدولة من تلك الحكومة، وكذلك المجتمع الدولي، مؤكدا أنها حكومة منتهية ولايتها، وفقا لقرارات الحوار الوطني الليبي.ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن الاستمرار في حضور اجتماع ترأسه شخصية تمثل حكومة منتهية ولايتها ليس ممكنا، موضحا أن تولي المنقوش رئاسة الدورة الجديدة للمجلس كان محل نقاش مطول في الجلسة غير الرسمية.وأوضح أبو زيد، أن المناقشات دعت إلى الحاجة لتوضيح قانوني ودراسة متكاملة من مجلس الجامعة العربية توضح مسألة صلاحية رئاسة المنقوش للدورة، مشيرا إلى الاتفاق على عرض الدراسة المتكاملة القانونية على المندوبين الدائمين، للنظر في الخطوات المقبلة، وكيف يتعامل مجلس الجامعة مع الرئاسة.وتابع: "من المهم أن يتم تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد الدراسة، للنظر في صلاحية الرئاسة الحالية للمجلس، وتأجيل البت في الاستحقاقات المقبلة كاجتماع الوزراء العربي الأوروبي، لحين البت في الموضوع".وأكد أبو زيد أن الموضوع غير مرتبط بمغادرة الوفود الوزارية للدول الأخرى، معقبا: "هناك توافق تم داخل المجلس من جميع الوزراء أن هذا التقرير يجب تقديمه، ولم يعترض أي من الوزراء، مغادرة الوفد الوزاري حق سيادي لكل دولة، وكل دولة تقدر موقفها وفقا لسياساتها".