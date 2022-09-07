لبيد يبحث غداً تراجع مكانة السلطة في الضفة





وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن "إسرائيل تستند في هذه الأثناء إلى حقيقة أن قوات الأمن نجحت حتى الآن في لجم تسلل نسبي للإرهاب والجريمة إلى داخل إسرائيل، على خلفية التدهور الحالي في الضفة الغربية".





وأضافت: أن إسرائيل تريد أن تعمل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في خدمة إسرائيل وحماية قواتها ومستوطنيها، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياساتها بالسيطرة على أراضي الفلسطينيين ورفض إجراء محادثات سياسية وتوسيع الاستيطان وترسيخ الحكم العسكري.





وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، صرح أول من أمس، إن عدم قدرة أجهزة الأمن الفلسطينية على الحكم في مناطق الضفة الغربية يشكل أرضا خصبة لنمو الجماعات الفلسطينية المسلحة.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، عن نية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد عقد مداولات موسعة مع قادة الأجهزة الأمنية لتقييم الوضع في السلطة الفلسطينية، على خلفية تراجع مكانته في الضفة الغربية.