شؤون فلسطينية

فارس لـ "دنيا الوطن": الأسير جربوع يعاني من وضع صحي صعب وخطير

فارس لـ "دنيا الوطن": الأسير جربوع يعاني من وضع صحي صعب وخطير
الاسير نور الدين جربوع
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس: إن "الأسير الجريح نور الدين جربوع من جنين، يعاني من وضع صحي خطير وهو يقبع حالياً في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.

وأضاف فارس في حديثه لـ"دنيا الوطن":  أن الوضع الصحي للأسير جربوع، خطير جداً وخضع لعدة عمليات جراحية في المشفى المتواجد فيه.

وبين فارس أن الأسير جربوع معتقل منذ إبريل الماضي، ويتم عرضه بين الحين والأخر على النيابة والمحاكم ويتم بعدها إعادته للمشفى مما يزيد الخطورة على حياته.

وطالب بضرورة التدخل من أجل انقاذ حياته، والإبقاء عليه في المشفى لتلقي العلاج لحين تحسن وضعه وحالته الصحية.

أخبار ذات صلة

لبيد يبحث غداً تراجع مكانة السلطة في الضفة

لبيد يبحث غداً تراجع مكانة السلطة في الضفة

رضوان: أسرى عملية &#34;انتزاع الحرية&#34; أثبتوا فشل المنظومة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي

رضوان: أسرى عملية "انتزاع الحرية" أثبتوا فشل المنظومة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن نسبة صرف رواتب الموظفين المقررة الخميس

"المالية" بغزة تعلن نسبة صرف رواتب الموظفين المقررة الخميس

عثمان لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: العمل مستمر لتحويل الأموال للسلطة ودفعة مخصصات الشؤون ستكون كاملة

عثمان لـ "دنيا الوطن": العمل مستمر لتحويل الأموال للسلطة ودفعة مخصصات الشؤون ستكون كاملة

غزة: فتح باب التسجيل لمشروع القرض الحسن للزواج ضمن هذه المحددات

غزة: فتح باب التسجيل لمشروع القرض الحسن للزواج ضمن هذه المحددات

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث تعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الفنلندية

"التعليم العالي" تبحث تعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الفنلندية

&#34;الداخلية&#34; تعلن نتائج التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي لأربع أجهزة أمنية

"الداخلية" تعلن نتائج التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي لأربع أجهزة أمنية

اشتية ومبعوثة النرويج لعملية السلام يبحثان أجندة مؤتمر المانحين المزمع عقده الشهر الجاري

اشتية ومبعوثة النرويج لعملية السلام يبحثان أجندة مؤتمر المانحين المزمع عقده الشهر الجاري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن نسبة صرف رواتب الموظفين المقررة الخميس

"المالية" بغزة تعلن نسبة صرف رواتب الموظفين المقررة الخميس

&#34;التعليم العالي&#34; تبحث تعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الفنلندية

"التعليم العالي" تبحث تعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الفنلندية

&#34;الداخلية&#34; تعلن نتائج التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي لأربع أجهزة أمنية

"الداخلية" تعلن نتائج التدقيق التشاركي للنوع الاجتماعي لأربع أجهزة أمنية

نادي الأسير: المعتقل جربوع يواجه وضعاً صحياً خطراً

نادي الأسير: المعتقل جربوع يواجه وضعاً صحياً خطراً

مجدلاني يطالب الاتحاد الأوروبي بمعاملة الاحتلال بمثل إجراءاته منع دخول الأجانب للضفة

مجدلاني يطالب الاتحاد الأوروبي بمعاملة الاحتلال بمثل إجراءاته منع دخول الأجانب للضفة

مجدلاني يطالب دول أوروبا بمعاملة دولة الاحتلال بمثل إجراءاتها بمنع دخول الأجانب إلى الضفة

مجدلاني يطالب دول أوروبا بمعاملة دولة الاحتلال بمثل إجراءاتها بمنع دخول الأجانب إلى الضفة

البكري: 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 47 وقتاً في &#34;الإبراهيمي&#34; خلال آب

البكري: 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 47 وقتاً في "الإبراهيمي" خلال آب

&#34;التنمية الاجتماعية&#34; وجمعية &#34;طفل الحرب&#34; الهولندية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

"التنمية الاجتماعية" وجمعية "طفل الحرب" الهولندية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

منوعات

شاهد: عرض مبهر من فرقة &#34;ميّاس&#34; قبل التصويت الحاسم

شاهد: عرض مبهر من فرقة "ميّاس" قبل التصويت الحاسم

شاهد كيف ردت بشرى على متابع سخر من طريقة ممارستها للرياضة

شاهد كيف ردت بشرى على متابع سخر من طريقة ممارستها للرياضة

شاهد: محمد هنيدي يدعم مواطن مصري بطريقة ساخرة

شاهد: محمد هنيدي يدعم مواطن مصري بطريقة ساخرة

شاهد: ميريام فارس تتخطى أزمتها مع فارس كرم بصور مثيرة

شاهد: ميريام فارس تتخطى أزمتها مع فارس كرم بصور مثيرة

شاهد: بسمة وهبة من غرفة العمليات تكشف عن إصابتها بمرض خطير ونادر

شاهد: بسمة وهبة من غرفة العمليات تكشف عن إصابتها بمرض خطير ونادر

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تدافع عنها وتوجه رسالة قوية للجمهور

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تدافع عنها وتوجه رسالة قوية للجمهور

شاهد: الإعلان الأول لفيلم &#34;الهيبة&#34; يكشف عن مفاجأة غير متوقعة

شاهد: الإعلان الأول لفيلم "الهيبة" يكشف عن مفاجأة غير متوقعة

مايا دياب تحسم جدل خلافها الجديد مع أصالة

مايا دياب تحسم جدل خلافها الجديد مع أصالة

شاهد: عابد الفهد يشن هجوم حاد على هذه الفئة &#34;تقليد فقير&#34;

شاهد: عابد الفهد يشن هجوم حاد على هذه الفئة "تقليد فقير"

شاهد: هازال كايا تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: هازال كايا تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

عربي

صور.. إسرائيل تكشف تفاصيل وثيقة استخبارية تتعلق بالمفاعل النووي السوري

صور.. إسرائيل تكشف تفاصيل وثيقة استخبارية تتعلق بالمفاعل النووي السوري

هجوم إسرائيلي على مطار حلب يخرجه عن الخدمة

هجوم إسرائيلي على مطار حلب يخرجه عن الخدمة

أبو الغيط: لا صحة لما نشر عن تأجيل للقمة العربية وستعقد في موعدها بالجزائر

أبو الغيط: لا صحة لما نشر عن تأجيل للقمة العربية وستعقد في موعدها بالجزائر

وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب دون تعقيب

وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب دون تعقيب