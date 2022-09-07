فارس لـ "دنيا الوطن": الأسير جربوع يعاني من وضع صحي صعب وخطير



وأضاف فارس في حديثه لـ"دنيا الوطن": أن الوضع الصحي للأسير جربوع، خطير جداً وخضع لعدة عمليات جراحية في المشفى المتواجد فيه.



وبين فارس أن الأسير جربوع معتقل منذ إبريل الماضي، ويتم عرضه بين الحين والأخر على النيابة والمحاكم ويتم بعدها إعادته للمشفى مما يزيد الخطورة على حياته.



وطالب بضرورة التدخل من أجل انقاذ حياته، والإبقاء عليه في المشفى لتلقي العلاج لحين تحسن وضعه وحالته الصحية.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس: إن "الأسير الجريح نور الدين جربوع من جنين، يعاني من وضع صحي خطير وهو يقبع حالياً في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.