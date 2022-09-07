غانتس: رئيس الأركان وحده من يقرر التعليمات بفتح إطلاق النار وفق الحاجة

رئيس الأركان وحده من يحدد التعليمات بفتح النار وفقًا للحاجة العملياتية وقيم جيش الإسرائيلي، ولن يكون هناك تدخل سياسي في هذه المسألة.







وأضاف أن القادة والجنود في الجيش ينفذون بدقة التعليمات بفتح النار، وأن لديهم الدعم الكامل لتنفيذ مهمتهم. إلى ذلك، قال غانتس، في ختام تقييم للأوضاع.

وطالب السلطة الفلسطينية ليس فقط بالتحدث ضد الإرهاب ولكن العمل ضده - فالأسلحة في الشوارع وغياب الحكم يضر بالجميع. ووفقاً للقناة (13) الإسرائيلية، جاء ذلك خلال رده بتصريحات على الإدارة الأمريكية بضرورة تغيير تعليمات إطلاق النار بعد مقتل الصحفية شيرين أبو عقلة في جنين.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أن