دولي

غانتس: رئيس الأركان وحده من يقرر التعليمات بفتح إطلاق النار وفق الحاجة

غانتس: رئيس الأركان وحده من يقرر التعليمات بفتح إطلاق النار وفق الحاجة
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، أن رئيس الأركان وحده من يحدد التعليمات بفتح النار وفقًا للحاجة العملياتية وقيم جيش الإسرائيلي، ولن يكون هناك تدخل سياسي في هذه المسألة.

ووفقاً للقناة (13) الإسرائيلية، جاء ذلك خلال رده بتصريحات على الإدارة الأمريكية بضرورة تغيير تعليمات إطلاق النار بعد مقتل الصحفية شيرين أبو عقلة في جنين.

وأضاف أن القادة والجنود في الجيش ينفذون بدقة التعليمات بفتح النار، وأن لديهم الدعم الكامل لتنفيذ مهمتهم. إلى ذلك، قال غانتس، في ختام تقييم للأوضاع.

وطالب السلطة الفلسطينية ليس فقط بالتحدث ضد الإرهاب ولكن العمل ضده - فالأسلحة في الشوارع وغياب الحكم يضر بالجميع.

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