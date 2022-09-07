

وقال رضوان في تصريح صحفي: في الذكرى السنوية الأولى لعملية نفق جلبوع والذي نحتفي فيه بهؤلاء الأبطال، فنحن نحيي هؤلاء الأسرى وعلى رأسهم الأسير محمود العارضة".



وأضاف: "في هذا اليوم نودع الشهداء الذين استمروا في طريق المقاومة ونوجه التحية لكتيبة جنين ومدينة جنين المقاومة ولأبطالها وعلى رأسهم الشهيد محمد سباعنة".



توافق هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى للعملية البطولية التي نفذها عددٌ من الأسرى الفلسطينيين، عبر حفر نفق من داخل سجن جلبوع الأكثر تحصيناً من بين معتقلات الاحتلال، لانتزاع حريتهم رغم التشديدات الأمنية المفروضة في محيط المعتقل.



ونجح ستة أسرى فلسطينيين بتاريخ السادس من أيلول/ سبتمبر 2021، من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع عبر نفق الحرية، وهم محمود العارضة ومحمد العارضة وأيهم كممجي ويعقوب قادري وزكريا الزبيدي ومناضل انفيعات.



رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: أسرى عملية "انتزاع الحرية" أثبتوا فشل المنظومة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي.