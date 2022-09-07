"المالية" بغزة تعلن نسبة صرف رواتب الموظفين المقررة الخميس

رام الله - دنيا الوطنحددت وزارة المالية في غزة، اليوم الأربعاء، نسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر أغسطس الماضي، مؤكدة أنه سيتم صرفها اعتبارا من صباح يوم غد الخميس.وقالت الوزارة، في بيان لها، إن عملية صرف رواتب الموظفين عن شهر أغسطس ستتم يوم غد بنسبة 60% وحد أدنى 1800 شيكل وذلك عبر بنكي الوطني والإنتاج وفروع بنك البريد.وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة قالت خلال اجتماعها الأسبوعي إن صرف رواتب الموظفين عن شهر أغسطس ستكون بنفس النسبة والآلية المعتمدة.