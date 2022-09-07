عثمان لـ "دنيا الوطن": العمل مستمر لتحويل الأموال للسلطة ودفعة مخصصات الشؤون ستكون كاملة

خاص دنيا الوطن - تامر عليانأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، اليوم الأربعاء، أن الأمور لا زالت مستمرة من أجل تحويل الأموال الخاصة بدفعات الشؤون الاجتماعية لخزينة وزارة المالية في السلطة الفلسطينية.وقال عثمان في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إنه "سيتم تحويل الأموال خلال مدة زمنية تقدر بأسبوع إلى 10 أيام كأقصى حد، وأن العمل جاري حاليا من قبل الاتحاد لإنهاء الأمور الفنية لإجراء عملية التحويل".وأكد أن قرار صرف شيكات الشؤون منوط بوزارتي التنمية الاجتماعية والمالية بعد وصول الأموال للخزينة، ولا علاقة للاتحاد الأوروبي بتحديد موعد الصرف.وشدد على أنه تم الاتفاق على أن يتم صرف دفعة كاملة للمستفيدين من شيكات الشؤون وفق قوائم وزارة التنمية الاجتماعية.