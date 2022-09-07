غزة: فتح باب التسجيل لمشروع القرض الحسن للزواج ضمن هذه المحددات





وأكد صندوق دعم الشباب على ضرورة أن يكون المستفيد فلسطيني الجنسية، وأن يكون هذا زواجه الأول على أن يكون خاطباً غير متزوج، إضافة إلى أن لا يقل عمر المستفيد عن 22 وأن لا يزيد عن 35 عام.





وأشار الصندوق على أن التسجيل سيبدأ يوم السبت 11/9/2022، وينتهي مساء يوم الجمعة بتاريخ 16/9/2022، من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق دعم الشباب.









رام الله - دنيا الوطنأعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، مساء اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل لمشروع القرض الحسن للزواج.