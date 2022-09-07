شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تبحث تعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الفنلندية

"التعليم العالي" تبحث تعزيز التعاون بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الفنلندية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، لقاءً افتراضياً بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الفنلندية، بهدف فتح آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي وتقديم مشاريع مشتركة في النداءات البحثية العالمية.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح نيابةً عن الوزير أ. د. محمود أبو مويس، وممثلة فنلندا لدى فلسطين بايفي بلتوكوسكي، ومدير عام التطوير والبحث العلمي في الوزارة د. شاهر زيود، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام عبير الشهابي، ومدير مكتب "إيراسموس+" في فلسطين د. عبد الكريم دراغمة، ومدير التعاون التنموي في مكتب الممثلية الفنلندية يوسي كاراكوسكي، وبمشاركة سفير فلسطين لدى فنلندا تيسير العجوري، وممثل وزارة التعليم والتدريب الفنلندية يانا بالويارفي، وممثلين عن عدد من الجامعات الفلسطينية والفنلندية من خلال تقنيات التواصل المرئي.

وفي هذا السياق، قال صالح إن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكات التعاونية بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها في مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وتجسيد آليات للتعاون في المجالات المختلفة.

وأكد أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود مكثفة تقوم بها الوزارة لتعزيز فرص التعاون في المجالات البحثية وتبادل الأساتذة والطلبة بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها العربية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في تبادل الخبرات المختلفة، والاستفادة من المشاريع والنداءات البحثية الدولية، وعكسها على أرض الواقع في عملية التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت بلتوكوسكي استمرار التعاون في مجال تطوير قطاع التعليم العالي في فلسطين، لافتةً إلى أهمية التعاون البحثي بين الجامعات الفنلندية ونظيراتها الفلسطينية ولا سيما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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