الصالح والسفير الدنماركي يتفقدان مشاريع تطويرية مُنفذة في نابلس وبرقين

رام الله - دنيا الوطنتفقد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وممثل الدنمارك لدى فلسطين السفير كيتل كارلسن، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، عددا من المشاريع التطويرية التي نفذها الصندوق والممولة من مجموعة المانحين الدوليين الداعمين للصندوق ومنهم مملكة الدنمارك، في كل من مدينة نابلس، وبلدة برقين بمحافظة جنين.جاء ذلك خلال زيارة ميدانية اليوم الأربعاء، لمدينة نابلس، حيث التقى الصالح وكارلسن مع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي الذين اصطحبوا الوفد لتفقد مشروع تأهيل جزء من حديقة جمال عبد الناصر، وحديقة كبار السن، واستعرضوا أهم المشاريع التي تنفذها البلدية لخدمة كافة فئات المجتمع وبخاصة الأطفال، والنساء، وكبار السن، إضافة إلى اطلاعهم على خطط البلدية الرامية لتطوير الحدائق وتوسيع الرقعة الخضراء لإضفاء المزيد من الجمالية ولخلق متنفس رحب لأهالي المدينة وزائريها.وفي بلدة برقين، تفقد الصالح وكارلسن والوفد المرافق مشروع الطاقة الشمسية في البلدة والذي يشمل توريد وتركيب نظام تزويد بالطاقة الشمسية (500) كيلو واط، واستمعوا لشرح مفصل حول كيفية عمل المشروع والمستفيدين منه.وأكد الصالح أهمية مثل هذه المشاريع الحيوية المُنفذة والتي تؤكد حرص الوزارة على دعمها وإيلائها أهمية بالغة كونها تخدم المواطنين، في مجالات حيوية كالطاقة والبنية التحتية، وغيرها.وأعرب الصالح عن شكره لمجموعة المانحين على دعمهم المستمر لقطاع الحكم المحلي في العديد من المجالات، مؤكدا أهمية هذا الدعم في تمكين الهيئات المحلية وتعزيز قدرتها على أداء واجباتها على النحو الامثل.من جانبه، عبر كارلسن عن سعادته لرؤية مثل هذه المشاريع التي نفذت وأصبحت واقعا على الأرض يستفيد منها الكبار والصغار والنساء والأطفال والشباب على حد سواء.وأكد كارلسن استمرار بلاده في تقديم المزيد من الدعم للشعب الفلسطيني، في سبيل تحسين واقع حياتهم اليومية وتسهيل وصول الخدمات الأساسية لهم.جدير بالذكر أن هذه المشاريع نفذت من خلال برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة حيث بلغت القيمة الإجمالية للبرنامج 183 مليون يورو، بتمويل من الحكومة الفلسطينية، الوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الدنماركية، والبنك الدولي، والتعاون الألماني (البنك الألماني للتنمية والوكالة الألمانية للدعم الفني)، والوكالة السويسرية للتنمية، واتحاد البلديات الهولندية، والاتحاد الأوروبي.وبلغت مساهمه الحكومة الدنماركية في برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة ما يقارب 30 مليون يورو، أي ما يشكل نسبة 16% من إجمالي قيمة التمويل.