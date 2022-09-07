مجدلاني يطالب الاتحاد الأوروبي بمعاملة الاحتلال بمثل إجراءاته منع دخول الأجانب للضفة

رام الله - دنيا الوطنطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني احمد مجدلاني دول الاتحاد الأوروبي لمعاملة دولة الاحتلال بالمثل فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها بمنع دخول الأجانب إلى الضفة الغربية والإقامة فيها.وقال مجدلاني خلال لقائه اليوم الأربعاء مع القنصل اليوناني العام في القدس إفانجيلوس فليراس، بمكتبه بمدينة رام الله، إن الإجراءات العنصرية التي تقوم به حكومة الاحتلال والتمادي في فرض القيود على دخول الأجانب للضفة الغربية، مع استمرارها في الاستيطان وتهويد مدينة القدس والتطهير العرقي فيها وفي مناطق مختلفة من الضفة الغربية ، وعمليات الاقتحامات للمدن الفلسطينية والإعدام الميداني التي تنفذها، تتطلب إجراءات دولية حازمة ضد هذه العنصرية .وأشار إلى أن القضية الفلسطينية ليست ضمن أولويات الإدارة الأمريكية، بل وأنها تضغط باتجاه عدم ذهاب القيادة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بل ستكون عامل ضغط على العديد من البلدان من أجل إفشال التصويت لصالح فلسطين.وتابع "أمام حالة الفراغ السياسي الذي تملؤه حكومة الاحتلال بإجراءاتها أحادية الجانب الأمر الذي يدمر حل الدولتين، وخلق دولة الأبرتهايد العنصرية، فإن المطلوب أوروبيا هو الدفع باتجاه طرح مبادرة للسلام وفق قرارات الشرعية الدولية، لضمان امن واستقرار المنطقة".وثمن مجدلاني العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط بين دولة فلسطين واليونان، والتي بدورها أن تساهم مع دول الاتحاد الأوروبي بدفع العملية السياسية.من جانبه، أكد فليراس على علاقات الصداقة التاريخية القوية بين اليونان وفلسطين، مؤكدا على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وفق القرارات الأممية والشرعية الدولية.