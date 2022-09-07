الأهلي الغزي يستعيد مهاجمه عساف وأبو شقرة يقرر الاعتزال

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي الفلسطيني، تعاقده رسمياً مع مهاجمه السابق بلال عساف، للتواجد معه بدوري الدرجة الأولى وتحقيق العودة السريعة لمصاف أندية الدوري الدرجة الممتازة، بعد هبوطه في الموسم المنصرم.بدوره، قرر الكابتن عمر أبو شقرة، اعتزال ممارسة كرة القدم بعد عطاء دام قرابة 22 عاما داخل المستطيل الأخضر. ولعب أبو شقرة للعديد من الأندية أهمها اتحاد خان يونس على مدار 18 عام، وشباب خان يونس، والأهلي، التفاح، الزيتون، جمعية الصلاح بمدينة دير البلح.وقرر أبو شقرة، خوض تجربة التدريب بعد اعتزال كرة القدم، وتولي مهمة المدرب العام لنادي أهلي النصيرات.يذكر بأن اللاعب حازم ثابت، قرر أيضاً اعتزال كرة القدم قبل أيام، ويتجه لمجال التدريب.من جهة ثانية، كلف مجلس إدارة نادي شباب الزوايدة تولى مهمة الإشراف الفني لفريق الكرة الثاني، للمدرب الشاب اللاعب المخضرم” حازم قفة “، للعمل ضمن دائرة قطاعات الناشئين في النادي التي يتولى إدارتها الفنية منذ أشهر عديدة الكابتن المتخصص حافظ أبو عطيوي الذي يعكف على تطويرها دوماً.يأتي ذلك في إطار خطة النادي المستقبلية، لرفد الفريق الأول باللاعبين الواعدين والاعتماد عليهم، ويعتبر قفة صاحب المسيرة الطويلة والحافلة مع لعبة كرة القدم، مكسب كبير لهذا القطاع كونه من أصحاب الخبرات والبصمات مع جيل الشباب والناشئين، وحقق مؤخراً إنجازاً مميزاً في بطولة السلام الدولية في النرويج، مع الإشارة هنا إلى أن ملعب "كنج سبورت" يستقبل يومياً تدريبات الأكاديمية والفئات العمرية للنادي.