العمل الحكومي يكشف عن موعد صرف رواتب موظفي غزة عن شهر أغسطس

رام الله - دنيا الوطنأعلن عصام الدعليس، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، أنه سيتم صرف دفعة من رواتب الموظفين عن شهر آب/ أغسطس، وذلك غداً الخميس بنفس النسبة والآلية المعتمدة.وقررت لجنة متابعة العمل الحكومي خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، خصـم بنسبة 50% على رسـوم ترخيص المراكز الثقافية وجميع مركبات الأجرة والعمومي من ضريبة الدخل حتى نهاية العام 2022م.وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم تمديد حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات العمومية بنسبة 50% حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى صرف مبلغ مالي لصالح المجلس الأعلى للرياضة، لدعم الموسم الرياضي الجديد.كما وأقرت تكليف ديوان الموظفين بإجراء تحديث للوصف الوظيفي لكافة المسميات الوظيفية في المؤسسات الحكومية، وفق الهيكليات المعتمدة..وأعلنت الموافقة على إعارة معلمين من وزارة التربية والتعليم للعمل في دولة قطر الشقيقة حسـب الأصول، واعتماد برنامج الريادة الوطنية بمدارس المرحلة الثانوية، بالشراكة بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية.كما وصادقت على إنشـاء صـندوق "جذور" لدعم واحتضـان المشـاريع الصغيرة الناشئة للمهنيين الباحثين عن عمل، مع إقرار نظام آليات وضوابط البيع بالتقسيط، المقدم من وزارة الاقتصاد.في السياق ذاته، أكدت لجنة متابعة العمل الحكومي على اعتماد توصيات التقرير التقييمي لموسم الحج للعام 1443هـ، مع اعتماد توصيات اللجنة الخاصة بالحد من حوادث موسم الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.وأعلنت عن إلغاء تخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية نظراً لمخالفة شروط التخصيص، والمصادقة على توصيات لجنة تعزيز الالتزام بسياسة أمن المعلومات الحكومية.وبينت أنه تم اعتماد توصيات الدراسة المقدمة من سلطة الطاقة، لترشيد استهلاك الكهرباء، مضيفة: تم "تشكيل لجنة لتقييم وترخيص خطوط إنتاج الأسمدة الزراعية، مع إقرار نظام ترخيص الآبار التجارية، المقدم من سلطة المياه وجودة البيئة".