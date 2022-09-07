مجدلاني: نعمل لتمكين الأسر من الحصول على المساعدات بطريقة سهلة وسرية





بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة مالتشات سمير حليلة بدور وجهود وزارة التنمية الاجتماعية الهادفة لتمكين الأسر ونقلها نحو التمكين والتنمية مؤكداً على مواصلة التعاون لتوفير المساعدات للمستفيدين بطرق سهلة ومبتكرة.



وتلزم الاتفاقية وزارة التنمية بتحديد الأسماء الرباعية للمستفيدين وأرقام هواتفهم المحمولة، وقيمة مبلغ المساعدة وتزويد مالتشات بالمعلومات من خلال كشوفات رسمية معتمدة وفق الأصول فيما تقوم مالتشات بتحويل قيمة المساعدات إلى الأسر من خلال تطبيق "مالتشات" التابع للشركة بموجب الكشوفات المرسلة.









رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتوفير المساعدات للأسر بطريقة مبتكرة وآلية سهلة وسريعة توفر الوقت والجهد على الأسر عند استلام المساعدات، وذلك انطلاقاً من دور الوزارة كقائد لقطاع الحماية الاجتماعية.جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية إطار لتقديم خدمات الدفع الالكتروني للأسر الفقيرة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بين الوزارة ممثلة بوزيرها أحمد مجدلاني وشركة "مالتشات" لخدمات الدفع الالكتروني ممثلة برئيس مجلس إدارتها سمير حليلة في مقر الوزارة صباح اليوم الأربعاء.وقال وزير التنمية: "تعمل الوزارة على توفير المساعدات النقدية والعينية للأسر المستفيدة ومن المهم تمكين الأسر من الحصول على تلك المساعدات بطريقة سهلة ومرنة تضمن السرية والخصوصية للأسر وتصون كرامتهم."وتابع: "انطلاقاً من ذلك تكمن أهمية الاتفاقية كونها تأتي في ظل التطور الجديد في عمل الوزارة الذي يحدثه اطلاق السجل الوطني الاجتماعي ومنهجية إدرة الحالة التي سيتم من خلالها توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر والفئات المستفيدة."وأضاف مجدلاني أن الوزارة انتهت من حملة تحديث البيانات للأسر في محافظات الضفة الغربية وهي ماضية بعملية التحديث في محافظات قطاع غزة، حيث تشكل هذه البيانات القاعدة الأساسية للسجل الوطني الاجتماعي والتي سيتم من خلالها توفير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وفقاً لمنهج إدارة الحالة.