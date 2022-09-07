"الإسلامية المسيحية" تناشد المجتمع الدولي التدخل لوقف الاعدامات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتدخل لوقف عمليات الإعدام الميدانية شبه اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل.وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد تصعيداً خطيراً في عمليات القتل الدموية والوحشية التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بدم بارد دون أي رادع أو ضوابط أخلاقية أوقانونية.وأكدت الهيئة أن ثقافة القتل أصبحت متفشية في صفوف قوات الاحتلال بصورة غير مسبوقة، وأصبحت تعليمات إطلاق النار تبيح لجنود الاحتلال إطلاق الرصاص الحي حتى في حال عدم وجود خطر على حياتهم.وقالت الهيئة إن الاعدامات التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الأيام والاسابيع الماضية بالاضافة إلى عدم تقديم المسؤولين عن اغتيال الشهيدة شرين أبو عاقلة الى المحاكمة، تعتبر جرائم ضد الانسانية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1994.وأشارت الهيئة أن صمت المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية عن هذه الجرائم وافلات دولة الاحتلال من العقاب هو الذي يشجعها على التمادي في ارتكاب هذه الجرائم.وأكدت الهيئة أن هذه الجرائم الوحشية التي تحولت إلى نهج إرهابي لن تشكل رادعاً ولن تثني الشعب الفلسطيني من مواصلة دفاعه عن حقوقه ومقدساته.