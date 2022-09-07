شؤون فلسطينية

ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ ثلاثة أسرى يواصلون
الإضراب عن الطعام بينهم شقيقان ضد الاعتقال الإداريّ.

وأوضح نادي الأسير أن المعتقلين الشقيقين أحمد (44 عاماً) وعدال (34 عاماً) موسى، إضرابهما عن الطعام لليوم الـ31 على التوالي، رفضاً لاعتقالهما الإداريّ المستمر، إضافة إلى الأسير جواد جواريش (41 عامًا)، للمطالبة بالسماح له بلقاء شقيقيه المعتقلين في سجون الاحتلال.

وقال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال أصدرت بحقّ أحمد أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور، وبحقّ عدال لمدة ثلاثة شهور، مشيراً إلى أن المعتقل أحمد نُقل مؤخراً عدة مرات من سجن "الرملة" إلى مستشفى "كابلان"، نتيجة تدهور وضعه الصحي، وهو أسير سابق، يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

والمعتقل عدال أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين، وما يزال محتجزًا في زنازين سجن "عوفر".

كما وأكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ الأسير جواد جواريش (41 عامًا)، من بيت لحم يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي في زنازين سجن "عسقلان"، للمطالبة بالسماح له بلقاء شقيقيه المعتقلين في سجون الاحتلال عبد الله، وعرابي جواريش.

وذكر نادي الأسير أن الأسير جواريش المعتقل منذ عام 2002، حُرم من زيارة شقيقيه منذ 20 عامًا، بذريعة وجود "منع أمني" بحقهما، واليوم بعد اعتقالهما يطالب بلقائهما، بعد سنوات طويلة من الحرمان.

يُشار إلى أن شقيقه عبد الله معتقل إداريًا ويقبع في "النقب"، وشقيقه عرابي ما يزال موقوفًا ويقبع في سجن "عوفر".

أخبار ذات صلة

البكري: 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 47 وقتاً في &#34;الإبراهيمي&#34; خلال آب

البكري: 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 47 وقتاً في "الإبراهيمي" خلال آب

&#34;التنمية الاجتماعية&#34; وجمعية &#34;طفل الحرب&#34; الهولندية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

"التنمية الاجتماعية" وجمعية "طفل الحرب" الهولندية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

مجدلاني: نعمل لتمكين الأسر من الحصول على المساعدات بطريقة سهلة وسرية

مجدلاني: نعمل لتمكين الأسر من الحصول على المساعدات بطريقة سهلة وسرية

الدولار يسجّل أعلى مستوياته منذ تاريخ رفع الفائدة الأمريكية خلال يوليو

الدولار يسجّل أعلى مستوياته منذ تاريخ رفع الفائدة الأمريكية خلال يوليو

&#34;الميزان&#34; يحمّل الاحتلال مسؤولية وفاة المريض اللدواي بعد حرمانه من الوصول للعلاج بالقدس

"الميزان" يحمّل الاحتلال مسؤولية وفاة المريض اللدواي بعد حرمانه من الوصول للعلاج بالقدس

جماهير طوباس تشيع جثمان الشهيد يونس التايه

جماهير طوباس تشيع جثمان الشهيد يونس التايه

الأسير جواد جواريش يواصل إضرابه لليوم الخامس على التوالي

الأسير جواد جواريش يواصل إضرابه لليوم الخامس على التوالي

غزة: ارتفاع في وزن ربطة الخبز بدءًا من السبت المقبل

غزة: ارتفاع في وزن ربطة الخبز بدءًا من السبت المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البكري: 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 47 وقتاً في &#34;الإبراهيمي&#34; خلال آب

البكري: 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 47 وقتاً في "الإبراهيمي" خلال آب

&#34;التنمية الاجتماعية&#34; وجمعية &#34;طفل الحرب&#34; الهولندية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

"التنمية الاجتماعية" وجمعية "طفل الحرب" الهولندية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

مجدلاني: نعمل لتمكين الأسر من الحصول على المساعدات بطريقة سهلة وسرية

مجدلاني: نعمل لتمكين الأسر من الحصول على المساعدات بطريقة سهلة وسرية

&#34;الميزان&#34; يحمّل الاحتلال مسؤولية وفاة المريض اللدواي بعد حرمانه من الوصول للعلاج بالقدس

"الميزان" يحمّل الاحتلال مسؤولية وفاة المريض اللدواي بعد حرمانه من الوصول للعلاج بالقدس

ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

جماهير طوباس تشيع جثمان الشهيد يونس التايه

جماهير طوباس تشيع جثمان الشهيد يونس التايه

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: نفخ البوق بساحات الأقصى تصعيد خطير وانتهاك لحرمته الإسلامية

"العربية الفلسطينية": نفخ البوق بساحات الأقصى تصعيد خطير وانتهاك لحرمته الإسلامية

&#34;المالكي&#34; يُطلع نظيره التونسي على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية

"المالكي" يُطلع نظيره التونسي على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية

منوعات

شاهد: عرض مبهر من فرقة &#34;ميّاس&#34; قبل التصويت الحاسم

شاهد: عرض مبهر من فرقة "ميّاس" قبل التصويت الحاسم

شاهد كيف ردت بشرى على متابع سخر من طريقة ممارستها للرياضة

شاهد كيف ردت بشرى على متابع سخر من طريقة ممارستها للرياضة

شاهد: محمد هنيدي يدعم مواطن مصري بطريقة ساخرة

شاهد: محمد هنيدي يدعم مواطن مصري بطريقة ساخرة

شاهد: ميريام فارس تتخطى أزمتها مع فارس كرم بصور مثيرة

شاهد: ميريام فارس تتخطى أزمتها مع فارس كرم بصور مثيرة

شاهد: بسمة وهبة من غرفة العمليات تكشف عن إصابتها بمرض خطير ونادر

شاهد: بسمة وهبة من غرفة العمليات تكشف عن إصابتها بمرض خطير ونادر

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تدافع عنها وتوجه رسالة قوية للجمهور

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تدافع عنها وتوجه رسالة قوية للجمهور

شاهد: الإعلان الأول لفيلم &#34;الهيبة&#34; يكشف عن مفاجأة غير متوقعة

شاهد: الإعلان الأول لفيلم "الهيبة" يكشف عن مفاجأة غير متوقعة

مايا دياب تحسم جدل خلافها الجديد مع أصالة

مايا دياب تحسم جدل خلافها الجديد مع أصالة

شاهد: عابد الفهد يشن هجوم حاد على هذه الفئة &#34;تقليد فقير&#34;

شاهد: عابد الفهد يشن هجوم حاد على هذه الفئة "تقليد فقير"

شاهد: هازال كايا تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: هازال كايا تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

عربي

هجوم إسرائيلي على مطار حلب يخرجه عن الخدمة

هجوم إسرائيلي على مطار حلب يخرجه عن الخدمة

أبو الغيط: لا صحة لما نشر عن تأجيل للقمة العربية وستعقد في موعدها بالجزائر

أبو الغيط: لا صحة لما نشر عن تأجيل للقمة العربية وستعقد في موعدها بالجزائر

وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب دون تعقيب

وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب دون تعقيب

بعد عرضها محتوى مخل.. مطالب خليجية بإزالة المحتوى المخالف على نيتفلكس

بعد عرضها محتوى مخل.. مطالب خليجية بإزالة المحتوى المخالف على نيتفلكس