ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ ثلاثة أسرى يواصلونالإضراب عن الطعام بينهم شقيقان ضد الاعتقال الإداريّ.وأوضح نادي الأسير أن المعتقلين الشقيقين أحمد (44 عاماً) وعدال (34 عاماً) موسى، إضرابهما عن الطعام لليوم الـ31 على التوالي، رفضاً لاعتقالهما الإداريّ المستمر، إضافة إلى الأسير جواد جواريش (41 عامًا)، للمطالبة بالسماح له بلقاء شقيقيه المعتقلين في سجون الاحتلال.وقال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال أصدرت بحقّ أحمد أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور، وبحقّ عدال لمدة ثلاثة شهور، مشيراً إلى أن المعتقل أحمد نُقل مؤخراً عدة مرات من سجن "الرملة" إلى مستشفى "كابلان"، نتيجة تدهور وضعه الصحي، وهو أسير سابق، يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.والمعتقل عدال أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين، وما يزال محتجزًا في زنازين سجن "عوفر".كما وأكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ الأسير جواد جواريش (41 عامًا)، من بيت لحم يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي في زنازين سجن "عسقلان"، للمطالبة بالسماح له بلقاء شقيقيه المعتقلين في سجون الاحتلال عبد الله، وعرابي جواريش.وذكر نادي الأسير أن الأسير جواريش المعتقل منذ عام 2002، حُرم من زيارة شقيقيه منذ 20 عامًا، بذريعة وجود "منع أمني" بحقهما، واليوم بعد اعتقالهما يطالب بلقائهما، بعد سنوات طويلة من الحرمان.يُشار إلى أن شقيقه عبد الله معتقل إداريًا ويقبع في "النقب"، وشقيقه عرابي ما يزال موقوفًا ويقبع في سجن "عوفر".