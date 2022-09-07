جماهير طوباس تشيع جثمان الشهيد يونس التايه

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير طوباس ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشاب يونس غسان التايه (21 عاماً)، الذي استشهد إثر إصابته برصاص في القلب والرقبة أطلقه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة.وانطلق موكب التشييع من المستشفى التركي في طوباس إلى منزل عائلة الشهيد في مخيم الفارعة، قبل الصلاة عليه في مسجد الرباط، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء جنوب المخيم.ورفع المشيعون أعلام فلسطين، كما رددوا التكبيرات والهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، ودعوا لتصعيد المقاومة في الضفة، وإشعال الأرض تحت قوات الاحتلال والمستوطنين.