إعلام إسرائيلي: سيتم تزويد حافلات النقل العام بأنظمة إنذار

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الجبهة الداخلية في إسرائيل ستعمل خلال الوقت القريب على تزويد حافلات النقل العام بأنظمة الإنذار.وقالت إذاعة جيش الاحتلال: إن "الجبهة الداخلية تعمل على تزويد الحافلات في وسائل النقل العام بأنظمة الإنذار".وأضافت: "في كل مرة يتم فيها تفعيل صفارات الإنذار، سيتم سماع صوت في الحافلة وسيظهر تحديث على شاشات الركاب".وتابعت الإذاعة الإسرائيلية أنه "سيكون النظام أيضًا قادرًا على تحذير السائق بكيفية تغيير مساره وعدم دخول المنطقة المهددة، وسيتم تطوير نظام إنذار للصم وضعاف السمع".