شؤون فلسطينية

الأسير جواد جواريش يواصل إضرابه لليوم الخامس على التوالي

الأسير جواد جواريش يواصل إضرابه لليوم الخامس على التوالي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عقب زيارة محاميها كريم عجوة  أن الأسير جواد جواريش (41 عاماً)  والقابع في سجن عسقلان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي .

وأضافت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير جواريش قال انه وفور دخوله بالإضراب عن الطعام، قامت إدارة السجن بإجراء محاكمة داخلية له وفرضت عليه عدة عقوبات تمثلت بالحرمان من زيارة الأهل لمدة شهرين وشهرين من الكانتينا وغرامة مالية بقيمة 500 شيكل  .

يذكر أن  الأسير جواريش محكوم بالسّجن مدى الحياة وكان قد تعرض عدة مرات للعزل، وهو متزوج وأب لابنتين 

أخبار ذات صلة

ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

جماهير طوباس تشيع جثمان الشهيد يونس التايه

جماهير طوباس تشيع جثمان الشهيد يونس التايه

غزة: ارتفاع في وزن ربطة الخبز بدءًا من السبت المقبل

غزة: ارتفاع في وزن ربطة الخبز بدءًا من السبت المقبل

&#34;الديمقراطية&#34;: ما يجري في الضفة غزو إسرائيلي بهجمات متتالية

"الديمقراطية": ما يجري في الضفة غزو إسرائيلي بهجمات متتالية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: نفخ البوق بساحات الأقصى تصعيد خطير وانتهاك لحرمته الإسلامية

"العربية الفلسطينية": نفخ البوق بساحات الأقصى تصعيد خطير وانتهاك لحرمته الإسلامية

شاهد: الاحتلال يصيب ويعتقل شاباً بزعم محاولته خطف سلاح جندي شرق نابلس

شاهد: الاحتلال يصيب ويعتقل شاباً بزعم محاولته خطف سلاح جندي شرق نابلس

&#34;المالكي&#34; يُطلع نظيره التونسي على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية

"المالكي" يُطلع نظيره التونسي على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية

بعد تلقيها شكوتين من الضفة.. إنجاز قضيتي احتيال بقيمة 24 ألف دولار بغزة

بعد تلقيها شكوتين من الضفة.. إنجاز قضيتي احتيال بقيمة 24 ألف دولار بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

ثلاثة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

جماهير طوباس تشيع جثمان الشهيد يونس التايه

جماهير طوباس تشيع جثمان الشهيد يونس التايه

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: نفخ البوق بساحات الأقصى تصعيد خطير وانتهاك لحرمته الإسلامية

"العربية الفلسطينية": نفخ البوق بساحات الأقصى تصعيد خطير وانتهاك لحرمته الإسلامية

&#34;المالكي&#34; يُطلع نظيره التونسي على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية

"المالكي" يُطلع نظيره التونسي على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية

الأسيران مطر وصبيح يواجهان انتهاكات طبية عديدة داخل سجون الاحتلال

الأسيران مطر وصبيح يواجهان انتهاكات طبية عديدة داخل سجون الاحتلال

&#34;المرور&#34; بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

القواسمي لكبار موظفي أعضاء الكونغرس: إسرائيل تطبق نظام &#34;الأبارتايد&#34; والفصل العنصري

القواسمي لكبار موظفي أعضاء الكونغرس: إسرائيل تطبق نظام "الأبارتايد" والفصل العنصري

أول تعليق من &#34;الخارجية&#34; على جريمة إعدام الشهيد يونس تايه

أول تعليق من "الخارجية" على جريمة إعدام الشهيد يونس تايه

منوعات

شاهد: عرض مبهر من فرقة &#34;ميّاس&#34; قبل التصويت الحاسم

شاهد: عرض مبهر من فرقة "ميّاس" قبل التصويت الحاسم

شاهد كيف ردت بشرى على متابع سخر من طريقة ممارستها للرياضة

شاهد كيف ردت بشرى على متابع سخر من طريقة ممارستها للرياضة

شاهد: محمد هنيدي يدعم مواطن مصري بطريقة ساخرة

شاهد: محمد هنيدي يدعم مواطن مصري بطريقة ساخرة

شاهد: ميريام فارس تتخطى أزمتها مع فارس كرم بصور مثيرة

شاهد: ميريام فارس تتخطى أزمتها مع فارس كرم بصور مثيرة

شاهد: بسمة وهبة من غرفة العمليات تكشف عن إصابتها بمرض خطير ونادر

شاهد: بسمة وهبة من غرفة العمليات تكشف عن إصابتها بمرض خطير ونادر

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تدافع عنها وتوجه رسالة قوية للجمهور

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تدافع عنها وتوجه رسالة قوية للجمهور

شاهد: الإعلان الأول لفيلم &#34;الهيبة&#34; يكشف عن مفاجأة غير متوقعة

شاهد: الإعلان الأول لفيلم "الهيبة" يكشف عن مفاجأة غير متوقعة

مايا دياب تحسم جدل خلافها الجديد مع أصالة

مايا دياب تحسم جدل خلافها الجديد مع أصالة

شاهد: عابد الفهد يشن هجوم حاد على هذه الفئة &#34;تقليد فقير&#34;

شاهد: عابد الفهد يشن هجوم حاد على هذه الفئة "تقليد فقير"

شاهد: هازال كايا تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: هازال كايا تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

عربي

هجوم إسرائيلي على مطار حلب يخرجه عن الخدمة

هجوم إسرائيلي على مطار حلب يخرجه عن الخدمة

أبو الغيط: لا صحة لما نشر عن تأجيل للقمة العربية وستعقد في موعدها بالجزائر

أبو الغيط: لا صحة لما نشر عن تأجيل للقمة العربية وستعقد في موعدها بالجزائر

وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب دون تعقيب

وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب دون تعقيب

بعد عرضها محتوى مخل.. مطالب خليجية بإزالة المحتوى المخالف على نيتفلكس

بعد عرضها محتوى مخل.. مطالب خليجية بإزالة المحتوى المخالف على نيتفلكس