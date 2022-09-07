الأسير جواد جواريش يواصل إضرابه لليوم الخامس على التوالي

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عقب زيارة محاميها كريم عجوة أن الأسير جواد جواريش (41 عاماً) والقابع في سجن عسقلان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي .وأضافت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير جواريش قال انه وفور دخوله بالإضراب عن الطعام، قامت إدارة السجن بإجراء محاكمة داخلية له وفرضت عليه عدة عقوبات تمثلت بالحرمان من زيارة الأهل لمدة شهرين وشهرين من الكانتينا وغرامة مالية بقيمة 500 شيكل .يذكر أن الأسير جواريش محكوم بالسّجن مدى الحياة وكان قد تعرض عدة مرات للعزل، وهو متزوج وأب لابنتين