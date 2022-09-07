غزة: ارتفاع في وزن ربطة الخبز بدءًا من السبت المقبل





وتابع: "واليوم أصبحت 3 كيلو بدلاً من 2,800 كيلو جرام، وذلك بعد انخفاض سعر الطحين من (107) إلى (97) شيكل لـسعة الـ 50 كيلو، لافتًا إلى أن "ربطة الخبز ارتفعت (400) كيلو جرام منذ بداية الأزمة الأوكرانية وحتى هذا اليوم".



وكانت وزارة الاقتصاد الوطني، قد أعلنت أمس الثلاثاء، انخفاض سلعتي زيت الطحين و دوار الشمس ، بعد استئناف عملية توريد هذه السلع من روسيا وأوكرانيا البلدين المصدّرين الرئيسيين للمحاصيل، خاصة زيت دوار الشمس والذرة والقمح.



وحددت الوزارة، وفق بيان صادر عنها، السقف السعري الأعلى لهذه السلع، بانخفاض يتراوح بين 7% - 14% بعد تراجع أسعارها للشهر الخامس عالميا مع ثبات كيلو غرام الخبز المحدد بـ4.5 شيقل، لافتة إلى أن الأسعار ملزمة للتجار تحت طائلة المسؤولية القانونية.



وتوقعت الوزارة أن تشهد أغلب السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة انخفاضا آخر نتيجة انخفاض تكاليف الشحن واستقرار سلسلة التوريد تبعاً للتقارير والمؤشرات الدولية في مقدمتها تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، والتقييم المستمر للوزارة لحركة الأسعار في البورصات العالمية.



وشهدت أسعار السلع الأساسية في السوق الفلسطيني ارتفاعا في أعقاب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلسلة التوريد العالمية، وقد اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات للتخفيف من هذا الارتفاع أهمها إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس 25 كيلوغرامًا فما فوق، وكذلك المخابز، من ضريبة القيمة المضافة البالغة قيمتها 16%.



وشددت الوزارة في بيانها، على أن طواقمها اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان التطبيق الفعلي لهذه الأسعار التي يجب أن يلمسها المواطن، محذرة من التلاعب بها، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم المباشر 129 أو عبر صفحة وزارة الاقتصاد الوطني الرسمية على (فيسبوك).





خاص دنيا الوطن - سندس الخطيبأكد رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، عبد الناصر العجرمي، على أن زيادة وزن ربطة الخبز (200) غرام، جاء بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد؛ نتيجة انخفاض أسعار الدقيق.وقال العجرمي في حديث خاص لـ" دنيا الوطن": إن " المواطن هو المستفيد الأول من انخفاض أسعار الدقيق، فعند انخفاض سعر الدقيق قبل شهرين من (107) إلى (120) شيكل، تم زيادة وزن ربطة من (2,600) إلى (2,800) كيلو جرام".