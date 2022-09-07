شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": نفخ البوق بساحات الأقصى تصعيد خطير وانتهاك لحرمته الإسلامية

"العربية الفلسطينية": نفخ البوق بساحات الأقصى تصعيد خطير وانتهاك لحرمته الإسلامية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الجبهة العربية الفلسطينية قيام المتطرف الصهيوني يهودا غليك بالنفخ بالبوق في ساحات المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى قيام أحد المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى، وأداء طقوس تلمودية بلباس توراتي، معتبرة ان هذا تصعيد خطير وانتهاك واضح لحرمة المسجد و إسلاميته.

وأضافت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن": "هذا التصعيد حلقة في مسلسل التهويد المتسارعة التي تشهدها المدينة المقدسة لتغير طابع وطمس هويتها العربية و الإسلامية ، و الإمعان بتزوير الحقائق التاريخية ومعالم القدس العربية "، مؤكدة أن هذه الممارسات من شأنها أن تقود الساحة الفلسطينية والمنطقة برمتها إلى حرب دينية لن تجلب إلا الخراب والدمار للمنطقة".

وأهابت الجبهة بجماهير شعبنا وبأمتنا العربية والاسلامية مواصلة الزحف ، والرباط في المسجد الاقصى لحمايته وحماية مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، مضيفة " و دفع الاحتلال إلى الإدراك ان شعبنا الفلسطيني لن يقف صامتاً أمام هذه الممارسات والعنجهية المستمرة من قبل المستوطنين والمتطرفين اليهود "، مشددا على أن الفلسطينيين سيدافعون عن مقدساتهم بكل الوسائل المتاحة ، و سيواصل نضاله المشروع لانتزاع حقوقه الوطنية الثابتة حتى تحقيق الأهداف الوطنية كاملة في الحرية والعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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