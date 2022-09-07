شاهد: الاحتلال يصيب ويعتقل شاباً بزعم محاولته خطف سلاح جندي شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال أصاب واعتقل المواطن محمد داود اشتية، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق الرصاص الحي عليه، بزعم محاولته خطف سلاح أحد الجنود في بلدة سالم شرق نابلس.وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الهلال تمكنت من تقديم الإسعاف الأولى للشاب اشتية، حيث أصيب بحروق وشظايا باليد، والبطن، إلا أن قوات الاحتلال منعتها من نقله، وقامت باعتقاله.واُستشهد صباح اليوم الأربعاء، الشاب يونس غسان تايه، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفارعة، جنوب طوباس.وقالت وزارة الصحة، إن الشاب تايه (21 عاماً) استشهد برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وشرعت بحملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، اطلقت خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.