"المالكي" يُطلع نظيره التونسي على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنالتقى د.رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، مع نظيره التونسي عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، على هامش أعمال الدورة 158 لجامعة الدول العربية.وأطلع المالكي نظيره التونسي، على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية مستعرضاً جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم، اضافة الى ما تمارسه من انتهاكات واقتحامات بحق المسجد الأقصى المبارك في محاولة منها لتغيير الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية. وأعرب الوزير المالكي عن تقدير واعتزاز دولة فلسطين وشعبها بالموقف الثابت لجمهورية التونسية تجاه القضية الفلسطينية، والداعم للحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مُشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.وبدوره أكد وزير الخارجية التونسي الجرندي، على الدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني.وحضر الاجتماع كلا من: مساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، والسفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك.