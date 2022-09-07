تفاصيل اجتماع المالكي مع وزير الخارجية التونسي





وأعرب المالكي، وفق ما نقلت وزارة الخارجية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن تقدير واعتزاز دولة فلسطين وشعبها بالموقف الثابت لجمهورية التونسية تجاه القضية الفلسطينية، والداعم للحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مُشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.



وبدوره أكد وزير الخارجية التونسي السيد عثمان الجرندي على الدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني.



حضر الاجتماع كلا من: مساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، والسفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك.



واستعرض المالكي جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة الى ما تمارسه من انتهاكات واقتحامات بحق المسجد الأقصى المبارك في محاولة منها لتغيير الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية.