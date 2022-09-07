بسبب سياسة (صفر كوفيد) .. الصين تسجل تباطؤ كبير للصادرات

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطات الجمارك الصينية، اليوم الأربعاء، عن تباطؤ كبير بتسجيل نمو الصادرات في الصين.وأكدت الإدارة العامة للجمارك بالصين، على أن الصاذرات ارتفعت في آب/ أغسطس بنسبة 7.1 ٪؜ على أساس سنوي، مقابل زيادة بلغت 18% في تموز/ يوليو، حسب ما ذكر موقع ( سكاي نيوز العربية).وارتفعت الواردات بنسبة 0.3 بالمئة فقط في آب/ أغسطس، مقابل 2.3 بالمئة في تموز/ يوليو.وسجل الاقتصاد الصيني نموا بأبطأ وتيرة منذ عامين، بنسبة 0.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة، بحسب أرقام رسمية نشرتها الصين منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي.ومنذ 2020، اتبعت الصين سياسة "صفر كوفيد" التي تتمثل في تجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان بفضل إجراءات العزل المحددة والفحوصات المكثفة وفرض الحجر الصحي على الذين تثبت إصابتهم ومراقبة تحركاتهم.