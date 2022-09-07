شؤون فلسطينية

القواسمي لكبار موظفي أعضاء الكونغرس: إسرائيل تطبق نظام "الأبارتايد" والفصل العنصري

القواسمي لكبار موظفي أعضاء الكونغرس: إسرائيل تطبق نظام "الأبارتايد" والفصل العنصري
أسامة القواسمي
رام الله - دنيا الوطن
التقى عضو الجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أسامه القواسمي، وفداً من كبار موظفي أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأطلعهم على ممارسات إسرائيل العنصرية وما تقوم به على الأرض من قتل وتدمير وإرهاب، ومنهجيتها في تدمير حل الدولتين.

وشرح القواسمي للوفد أن إصرار إسرائيل على الخلط ما بين السياسة  والتاريخ والدين في طرح رؤيتها حول طبيعة الصراع يهدف الى تعقيد  الأمور وإطالة عمر الاحتلال ونظام "الأبارتايد" والفصل العنصري، وأن إسرائيل لا تمتلك أية رؤية جدية للحل السياسي، وإنما لديها خطة قتل وتدمير وتعميق الاحتلال.

وأوضح القواسمي للوفد أن القيادة الفلسطينية لديها رؤية واضحة ومحددة للحل السياسي مستندة للقانون الد لي ،وهو محل إجماع دولي عدا إسرائيل ومن يحميها ويدعمها، مؤكدا لهم أن انتقاد ممارسات إسرائيل ليست معادة للسامية أو الديانة اليهودية.

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