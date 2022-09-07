واشنطن تعقب على تصريحات أردوغان بشأن اليونان

رام الله - دنيا الوطندعت الولايات المتحدة البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي إلى التهدئة، وتسوية الخلافات بطرق دبلوماسية.جاءت الدعوات عقب "التهديدات" التي أطلقها مؤخراً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجه اليونان.كما وصفت تصريحات أردوغان بـ "غير المفيدة"، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية ردا على سؤال حول ما أدلى به الرئيس التركي سابقا: "في وقت غزت فيه روسيا مرة أخرى دولة أوروبية ذات سيادة، التصريحات التي يمكن أن تثير خلافات بين الحلفاء في الناتو غير مفيدة"، وفق ما نقلته قناة (العربية).وأكد أن بلاده "تواصل تشجيع الحلفاء في الناتو على العمل معا للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وحل الخلافات دبلوماسيا".بدورها، أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا خلال زيارة إلى أثينا أمس عن "قلق باريس من التوتّرات المتزايدة بين أثينا وأنقرة.وقالت كولونا للصحافيين في أعقاب محادثات أجرتها مع نظيرها اليوناني نيكوس دندياس إنّ "المنطقة ليست بحاجة إلى توتّرات، بل إلى تهدئة".