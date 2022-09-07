روسيا تنفي شراءها السلاح من كوريا الشمالية





وأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن "كل ما أشيع بشأن حصول بلاده على ذخيرة من بيونغ يانغ مزيف"، وفق ما نقله موقع قناة (العربية).



كما أضاف قائلاً: "لم أسمع عن ذلك وأعتقد أنه مجرد خبر مزيف آخر"، بحسب ما نقلت وكالة تاس.



جاء ذلك، بعدما أظهرت بيانات استخباراتية أميركية رفعت عنها السرية، أن موسكو اشترت ملايين قذائف المدفعية والصواريخ من كوريا الشمالية، بحسب ما نقلت سابقاً صحيفة "نيويورك تايمز".



فيما اعتبر مسؤولون أميركيون أن "قرار الكرملين باللجوء إلى إيران سابقا، والآن كوريا الشمالية، يثبت أن العقوبات والقيود الأميركية والأوروبية المفروضة أضرت بشكل كبير بقدرة موسكو على الحصول على إمدادات لجيشها".



رام الله - دنيا الوطننفى مسؤول روسي، مساء الاثنين، كل التصريحات والتقارير الأمريكية التي تقول إن "روسيا اشترت آلاف الصواريخ والقذائف من كوريا الشمالية".