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شاهد: انسحاب وزير الخارجية المصري من اجتماع للجامعة العربية

شاهد: انسحاب وزير الخارجية المصري من اجتماع للجامعة العربية
سامح شكري وزير الخارجية المصري
رام الله - دنيا الوطن
تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثّق لحظة انسحاب وفد مصر الرسمي من اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.

وأظهرت مقاطع الفيديو، جلسة افتتاح أعمال الدورة 158 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بالقاهرة احتجاجا على تولي نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية ولايتها لرئاسة الدورة الجديدة للمجلس 158 خلفا للبنان، في رسالة تشير إلى تحفظ مصر على تولي الرئاسة لممثل حكومة منتهية ولايتها. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

من جهتها، علقت المنقوش، على مغادرة سامح شكري الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقِد اليوم الثلاثاء بالقاهرة.

وقالت المنقوش للصحفيين أنها "تحترم موقف الوزير المصري لكنها لا تتفق معه"، مؤكدة أن "حضورها مدعوم دوليًا كون حكومة الوحدة الوطنية الموقتة هي الحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا في ليبيا بموجب عملية برلين ومؤتمر باريس".

 

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