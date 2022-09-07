الاحتلال يعتقل 21 مواطنًا في الضفة والقدس



ومن بين المعتقلين، الأسير المحرر حمزة جعارة، حيث داهم الاحتلال منزل عائلته في حي الشيخ مؤنس.



كما اقتحم الاحتلال بلدة بيتا، جنوبي نابلس، واعتقل كلًا من: صدام أبو الشيخ، مراد وخليل حمايل، بعد اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها.



وفي سلواد شمال شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان، وهم: تامر أكرم الشوارب، محمد خروفة ونجله مأمون، خالد أحمد عزات، عباس عبد الحكيم، ومحمد ماهر المكحل، والشابين عمر البرغوثي ومهند الرفاعي، من قرية كفر عين، شمال غرب رام الله.



كما اعتقلت قوات الاحتلال مقداد الحوتري من مدينة قلقيلية، وهو نجل الأسير المؤبد رائد الحوتري، وعدي التايه من مخيم الفارعة جنوبي طوباس، والشابين مجد وخضر الصفا من ضواحي القدس.



وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر يونس الحروب، عقب دهم منزله في قرية خاراس شمالي مدينة الخليل، والشقيقين معتز ومعمر مروان النمورة من بلدة دورا جنوب غربي المدينة.



وفي جنين، اعتقل الاحتلال الشاب عنان ناصر صلاح، أثناء مروره عن حاجز "دوتان" العسكري قرب بلدة يعبد جنوب المدينة، علما أنه يعتقل في سجونه شقيقه أسامة صلاح وله شقيقين شهداء، يوسف وسعد صلاح.



وطالت الاعتقالات الأسير المحرر علاء أبو شنب من مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية.



واعتقل الاحتلال 21 مواطنا، بينهم أسرى محررون، فيما داهم منازل المواطنين الفلسطينيين خلال الاقتحامات.