دولي

الصين: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 74 شخصاً و26 مفقودًا

الصين: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 74 شخصاً و26 مفقودًا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين عقب الزلزال إلى 74 قتيلًا و26 في عداد المفقودين.

وفي منطقة جانزي، التبت ذاتية الحكم ، لقي 40 شخصا مصرعهم وأصيب 170 آخرون. وفي مدينة يان قتل 34 شخصا وأصيب 89 آخرون. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ولا تزال عمليات البحث معقدة بسبب الأمطار الغزيرة مع احتمال حدوث تدفقات طينية وانهيارات أرضية.

وتم إرسال الأفراد العسكريين بجيش التحرير الشعبي لمساعدة رجال الإنقاذ، ويشرف على جميع أعمال البحث والإنقاذ والانتعاش من قبل مجموعة عمل تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية. ويتم نقل المساعدات المادية على وجه السرعة إلى منطقة الكارثة.

ويُذكر أن زلزالًا بقوة 6.8 درجة ضرب أمس الإثنين مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

أخبار ذات صلة

واشنطن تعقب على تصريحات أردوغان بشأن اليونان

واشنطن تعقب على تصريحات أردوغان بشأن اليونان

روسيا تنفي شراءها السلاح من كوريا الشمالية

روسيا تنفي شراءها السلاح من كوريا الشمالية

محكمة إسرائيلية تقضي بحبس &#34;عامل نظافة&#34; بمنزل غانتس 3 سنوات

محكمة إسرائيلية تقضي بحبس "عامل نظافة" بمنزل غانتس 3 سنوات

لبيد: من السابق لأوانه معرفة مدى نجاحنا في كبح مساعي العودة للاتفاق النووي الإيراني

لبيد: من السابق لأوانه معرفة مدى نجاحنا في كبح مساعي العودة للاتفاق النووي الإيراني

الأورومتوسطي يرحب بقرار محكمة ألمانية بعدم قانونية طرد &#34;دوتشيه فيله&#34; صحافيات من أصول عربية

الأورومتوسطي يرحب بقرار محكمة ألمانية بعدم قانونية طرد "دوتشيه فيله" صحافيات من أصول عربية

الاتحاد الأوروبي يغرم إنستغرام 405 ملايين يورو.. لهذا السبب

الاتحاد الأوروبي يغرم إنستغرام 405 ملايين يورو.. لهذا السبب

قلق أوروبي من تصريحات أردوغان ضد اليونان

قلق أوروبي من تصريحات أردوغان ضد اليونان

كوريا الشمالية تدخل على خط حرب أوكرانيا

كوريا الشمالية تدخل على خط حرب أوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 21 مواطنًا في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 21 مواطنًا في الضفة والقدس

النائب العام المستشار أكرم الخطيب يبحث آليات التعاون المشترك مع فد من نقابة صيادلة

النائب العام المستشار أكرم الخطيب يبحث آليات التعاون المشترك مع فد من نقابة صيادلة

مجلس الجامعة العربية يؤكد دعمه لتوجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مجلس الجامعة العربية يؤكد دعمه لتوجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

بسبب تراجع التمويل.. مفوض عام (أونروا): جودة خدمات الوكالة مهددة

بسبب تراجع التمويل.. مفوض عام (أونروا): جودة خدمات الوكالة مهددة

مركز &#34;شمس&#34; يعلّق على نتائج التحقيق الإسرائيلية النهائية باغتيال &#34;أبو عاقلة&#34;

مركز "شمس" يعلّق على نتائج التحقيق الإسرائيلية النهائية باغتيال "أبو عاقلة"

أبو الغيط: تجميد المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية جريمة بحق مستقبل كافة الشعوب

أبو الغيط: تجميد المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية جريمة بحق مستقبل كافة الشعوب

&#34;الأورومتوسطي&#34;: الذرائع الأمنية لحصار غزة متناقضة وسخيفة

"الأورومتوسطي": الذرائع الأمنية لحصار غزة متناقضة وسخيفة

هيئة علماء فلسطين تدعو لإعلان النصرة الشاملة للمسجد الأقصى

هيئة علماء فلسطين تدعو لإعلان النصرة الشاملة للمسجد الأقصى

منوعات

شاهد: ميريام فارس تتخطى أزمتها مع فارس كرم بصور مثيرة

شاهد: ميريام فارس تتخطى أزمتها مع فارس كرم بصور مثيرة

شاهد: بسمة وهبة من غرفة العمليات تكشف عن إصابتها بمرض خطير ونادر

شاهد: بسمة وهبة من غرفة العمليات تكشف عن إصابتها بمرض خطير ونادر

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تدافع عنها وتوجه رسالة قوية للجمهور

شاهد: شقيقة دنيا بطمة تدافع عنها وتوجه رسالة قوية للجمهور

شاهد: الإعلان الأول لفيلم &#34;الهيبة&#34; يكشف عن مفاجأة غير متوقعة

شاهد: الإعلان الأول لفيلم "الهيبة" يكشف عن مفاجأة غير متوقعة

مايا دياب تحسم جدل خلافها الجديد مع أصالة

مايا دياب تحسم جدل خلافها الجديد مع أصالة

شاهد: عابد الفهد يشن هجوم حاد على هذه الفئة &#34;تقليد فقير&#34;

شاهد: عابد الفهد يشن هجوم حاد على هذه الفئة "تقليد فقير"

شاهد: هازال كايا تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: هازال كايا تفاجئ جمهورها بهذا الخبر السعيد

شاهد: ياسمين صبري بإطلالة حمراء ساحرة تأسر القلوب

شاهد: ياسمين صبري بإطلالة حمراء ساحرة تأسر القلوب

شاهد كيف رد حمادة هلال بعد وصفه بالمطرب المتدين

شاهد كيف رد حمادة هلال بعد وصفه بالمطرب المتدين

بعد شائعة وفاتها.. شاهد الظهور الأول لمرام البلوشي

بعد شائعة وفاتها.. شاهد الظهور الأول لمرام البلوشي

عربي

هجوم إسرائيلي على مطار حلب يخرجه عن الخدمة

هجوم إسرائيلي على مطار حلب يخرجه عن الخدمة

أبو الغيط: لا صحة لما نشر عن تأجيل للقمة العربية وستعقد في موعدها بالجزائر

أبو الغيط: لا صحة لما نشر عن تأجيل للقمة العربية وستعقد في موعدها بالجزائر

وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب دون تعقيب

وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب دون تعقيب

بعد عرضها محتوى مخل.. مطالب خليجية بإزالة المحتوى المخالف على نيتفلكس

بعد عرضها محتوى مخل.. مطالب خليجية بإزالة المحتوى المخالف على نيتفلكس