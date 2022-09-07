الصين: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 74 شخصاً و26 مفقودًا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين عقب الزلزال إلى 74 قتيلًا و26 في عداد المفقودين.وفي منطقة جانزي، التبت ذاتية الحكم ، لقي 40 شخصا مصرعهم وأصيب 170 آخرون. وفي مدينة يان قتل 34 شخصا وأصيب 89 آخرون. وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).ولا تزال عمليات البحث معقدة بسبب الأمطار الغزيرة مع احتمال حدوث تدفقات طينية وانهيارات أرضية.وتم إرسال الأفراد العسكريين بجيش التحرير الشعبي لمساعدة رجال الإنقاذ، ويشرف على جميع أعمال البحث والإنقاذ والانتعاش من قبل مجموعة عمل تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية. ويتم نقل المساعدات المادية على وجه السرعة إلى منطقة الكارثة.ويُذكر أن زلزالًا بقوة 6.8 درجة ضرب أمس الإثنين مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.