صور.. إسرائيل تكشف تفاصيل وثيقة استخبارية تتعلق بالمفاعل النووي السوري

رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن وثيقة استخبارية بشأن المفاعل النووي السوري الذي دمرته إسرائيل عام 2007، وفق ما أوردته (القناة 12) الإسرائيلية.وأوضح الجيش أن الوثيقة كانت قد كتبت عام 2002، أي قبل تدمير المفاعل بخمس سنوات، وقد حذرت الوثيقة من "مشاريع سرية" في سوريا، وتضمنت صورًا لطياري سلاح الجو الإسرائيلي قبل لحظات من مغادرتهم لتنفيذ الهجوم في سوريا.ويحسب القناة الإسرائيلية، جاء في وثيقة الاستخبارات الخاصة، المؤرخة في الثالث أيلول/ سبتمبر 2002، ما يلي: "أصبح من المعروف مؤخرًا أن هيئة الطاقة الذرية السورية تُجري مشاريع سرية لم نكن نعرفها، ولا تشير المعلومات إلى وجود برنامج نووي عسكري نشط يجري تنفيذه في سوريا، لكنها تشير إلى العمل في مجالات يمكن أن تسهم في تطوير البرنامج، وتثير الشكوك في أن مثل هذا البرنامج سيبدأ في التطور".وأشارت القناة إلى وثيقة أخرى تم الكشف عنها، وقد وُضع عليها علامة "سري للغاية"، وفي وسطها توجد صورة الرئيس السوري بشار الأسد، وتحت الصورة علم سوري مرتبط بالدول التي شاركت على ما يبدو في بناء المفاعل، وهي: "باكستان، وكوريا الشمالية، ودولة أخرى غير معروفة".وقبل 15 عامًا، في ليلة السادس أيلول/ سبتمبر 2007، شن الجيش الإسرائيلي، عملية عسكرية على مدينة دير الزور شمال سوريا، أدت إلى تدمير المفاعل النووي الذي بنته سوريا تحت ستار من السرية.