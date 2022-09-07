شؤون فلسطينية

تعرف على حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل

تعرف على حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والفرصة مهيأة لسقوط رذاذ فوق المناطق الساحلية خاصة في ساعات الصباح والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة، حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-18 30-19 31-19 بيت لحم 28-18 30-19 31-19
رام الله والبيرة 27-17 29-18 30-18 طولكرم 30-22 31-23 32-23
نابلس 29-19 31-20 32-20 قلقيلية 30-22 31-23 32-23
جنين 32-21 34-22 35-22 سلفيت 28-18 30-19 31-19
طوباس 33-22 35-23 36-23 روابي 29-19 31-20 32-20
الخليل 27-17 29-18 30-18 غزه 29-23 30-24 31-24
أريحا 38-25 39-26 40-26 خانيونس 29-23 30-24 31-24
الأغوار الشمالية 36-23 37-24 38-24 رفح 30-22 31-23 32-23

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