طوباس: شهيد برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

رام الله - دنيا الوطناستشهد صباح اليوم الأربعاء، الشاب يونس غسان تايه، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفارعة، جنوب طوباس.وقالت وزارة الصحة، إن الشاب تايه (21 عاماً) استشهد برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وشرعت بحملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، اطلقت خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.واعتقل الاحتلال الشابين عدي التايه التايه، ومعن أمين الغول (22 عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، فيما اقتحمت منزل الأسير المحرر يوسف التايه ولم يكن متواجدا في المنزل.