شؤون فلسطينية

النائب العام المستشار أكرم الخطيب يبحث آليات التعاون المشترك مع فد من نقابة صيادلة

النائب العام المستشار أكرم الخطيب يبحث آليات التعاون المشترك مع فد من نقابة صيادلة
أكرم الخطيب
رام الله - دنيا الوطن
بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب مع وفداً من نقابة صيادلة فلسطين ضم كل من نقيب الصيادلة الصيدلاني الدكتور أيمن الخماش ومستشار نقابة الصيادلة الصيدلاني احمد الخطيب، ومدير عام النقابة الأستاذ محمد شقير سبل تعزيز التعاون بين الطرفان، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في مكتب النائب العام في رام الله بحضور مساعد النائب العام الأستاذ اشرف عريقات.

وخلال اللقاء قدم نقيب الصيادلة للنائب العام لمحة عن دور النقابة في تشجيع البحوث العلمية بشكل عامة وحقل الدواء بشكل خاص، ودور النقابة في المحافظة على مصالح المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها، مقدماً للنائب العام دعوة للمشاركة في مؤتمر نقابة الصيادلة المزمع عقده في أواخر شهر أيلول سبتمبر من هذا العام.

بدوره ثمن المستشار أكرم الخطيب دور نقابة الصيادلة الريادي في تقديم أفضل الخدمات الدوائية والطبية للمواطن الفلسطيني والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للصيادلة في فلسطين مؤكدا استعداد النيابة العامة على بذل المزيد من التعاون مع نقابة الصيادلة.

أخبار ذات صلة

مجلس الجامعة العربية يؤكد دعمه لتوجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مجلس الجامعة العربية يؤكد دعمه لتوجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

بسبب تراجع التمويل.. مفوض عام (أونروا): جودة خدمات الوكالة مهددة

بسبب تراجع التمويل.. مفوض عام (أونروا): جودة خدمات الوكالة مهددة

مركز &#34;شمس&#34; يعلّق على نتائج التحقيق الإسرائيلية النهائية باغتيال &#34;أبو عاقلة&#34;

مركز "شمس" يعلّق على نتائج التحقيق الإسرائيلية النهائية باغتيال "أبو عاقلة"

أبو الغيط: تجميد المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية جريمة بحق مستقبل كافة الشعوب

أبو الغيط: تجميد المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية جريمة بحق مستقبل كافة الشعوب

&#34;الأورومتوسطي&#34;: الذرائع الأمنية لحصار غزة متناقضة وسخيفة

"الأورومتوسطي": الذرائع الأمنية لحصار غزة متناقضة وسخيفة

هيئة علماء فلسطين تدعو لإعلان النصرة الشاملة للمسجد الأقصى

هيئة علماء فلسطين تدعو لإعلان النصرة الشاملة للمسجد الأقصى

&#34;حريات&#34;: تقييد دخول الأجانب اعتداء إسرائيلي صارخ على الحق في حرية الحركة والسفر والتنقل

"حريات": تقييد دخول الأجانب اعتداء إسرائيلي صارخ على الحق في حرية الحركة والسفر والتنقل

د.مجدلاني يدين التفجير الإرهابي لمبنى الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية فى كابل

د.مجدلاني يدين التفجير الإرهابي لمبنى الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية فى كابل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب العام المستشار أكرم الخطيب يبحث آليات التعاون المشترك مع فد من نقابة صيادلة

النائب العام المستشار أكرم الخطيب يبحث آليات التعاون المشترك مع فد من نقابة صيادلة

مجلس الجامعة العربية يؤكد دعمه لتوجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مجلس الجامعة العربية يؤكد دعمه لتوجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

مركز &#34;شمس&#34; يعلّق على نتائج التحقيق الإسرائيلية النهائية باغتيال &#34;أبو عاقلة&#34;

مركز "شمس" يعلّق على نتائج التحقيق الإسرائيلية النهائية باغتيال "أبو عاقلة"

&#34;الأورومتوسطي&#34;: الذرائع الأمنية لحصار غزة متناقضة وسخيفة

"الأورومتوسطي": الذرائع الأمنية لحصار غزة متناقضة وسخيفة

&#34;حريات&#34;: تقييد دخول الأجانب اعتداء إسرائيلي صارخ على الحق في حرية الحركة والسفر والتنقل

"حريات": تقييد دخول الأجانب اعتداء إسرائيلي صارخ على الحق في حرية الحركة والسفر والتنقل

الأسير &#34;العارضة&#34; يوجّه رسالة في الذكرى الأولى لعملية &#34; سجن جلبوع&#34;

الأسير "العارضة" يوجّه رسالة في الذكرى الأولى لعملية " سجن جلبوع"

اشتية خلال زيارته لـ&#34;مؤسسة الضمير&#34;:لا يحق لسلطات الاحتلال أن تعتدي على الحريات والمؤسسات الفلسطينية

اشتية خلال زيارته لـ"مؤسسة الضمير":لا يحق لسلطات الاحتلال أن تعتدي على الحريات والمؤسسات الفلسطينية

الأردن يبدأ العمل على تسهيل السفر عبر معبر الكرامة &#34;جسر الملك&#34;

الأردن يبدأ العمل على تسهيل السفر عبر معبر الكرامة "جسر الملك"

منوعات

شاهد كيف رد حمادة هلال بعد وصفه بالمطرب المتدين

شاهد كيف رد حمادة هلال بعد وصفه بالمطرب المتدين

بعد شائعة وفاتها.. شاهد الظهور الأول لمرام البلوشي

بعد شائعة وفاتها.. شاهد الظهور الأول لمرام البلوشي

لهذا السبب.. مشهورة تنهي حياتي بالقفز من أعلى مبنى بالعراق

لهذا السبب.. مشهورة تنهي حياتي بالقفز من أعلى مبنى بالعراق

شاهد: استقبال حار ولحظات مؤثرة خلال استقبال سوزان نجم الدين لأطفالها

شاهد: استقبال حار ولحظات مؤثرة خلال استقبال سوزان نجم الدين لأطفالها

شاهد: طليقة أحمد الفيشاوي تحدث ضجة وتشاجر داعية إسلامي

شاهد: طليقة أحمد الفيشاوي تحدث ضجة وتشاجر داعية إسلامي

ما حقيقة تورط الدفاع المدني بقضية وفاة جورج الراسي؟

ما حقيقة تورط الدفاع المدني بقضية وفاة جورج الراسي؟

شاهد: رامي صبري يحضر مفاجأة غير متوقعة على مسرح الغناء

شاهد: رامي صبري يحضر مفاجأة غير متوقعة على مسرح الغناء

شاهد: ريهام سعيد تتعرض لانتقادات حادة بعد عرض برومو حلقتها الأولى

شاهد: ريهام سعيد تتعرض لانتقادات حادة بعد عرض برومو حلقتها الأولى

بطريقة غير مقصودة.. آيتن عامر تكشف أسباب إنفصالها عن زوجها

بطريقة غير مقصودة.. آيتن عامر تكشف أسباب إنفصالها عن زوجها

شاهد: هدوء وصمت غير متوقع من دنيا بطمة بعد انفصالها الرسمي عن زوجها

شاهد: هدوء وصمت غير متوقع من دنيا بطمة بعد انفصالها الرسمي عن زوجها

عربي

هجوم إسرائيلي على مطار حلب يخرجه عن الخدمة

هجوم إسرائيلي على مطار حلب يخرجه عن الخدمة

أبو الغيط: لا صحة لما نشر عن تأجيل للقمة العربية وستعقد في موعدها بالجزائر

أبو الغيط: لا صحة لما نشر عن تأجيل للقمة العربية وستعقد في موعدها بالجزائر

وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب دون تعقيب

وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب دون تعقيب

بعد عرضها محتوى مخل.. مطالب خليجية بإزالة المحتوى المخالف على نيتفلكس

بعد عرضها محتوى مخل.. مطالب خليجية بإزالة المحتوى المخالف على نيتفلكس