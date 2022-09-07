النائب العام المستشار أكرم الخطيب يبحث آليات التعاون المشترك مع فد من نقابة صيادلة

رام الله - دنيا الوطنبحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب مع وفداً من نقابة صيادلة فلسطين ضم كل من نقيب الصيادلة الصيدلاني الدكتور أيمن الخماش ومستشار نقابة الصيادلة الصيدلاني احمد الخطيب، ومدير عام النقابة الأستاذ محمد شقير سبل تعزيز التعاون بين الطرفان، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في مكتب النائب العام في رام الله بحضور مساعد النائب العام الأستاذ اشرف عريقات.وخلال اللقاء قدم نقيب الصيادلة للنائب العام لمحة عن دور النقابة في تشجيع البحوث العلمية بشكل عامة وحقل الدواء بشكل خاص، ودور النقابة في المحافظة على مصالح المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها، مقدماً للنائب العام دعوة للمشاركة في مؤتمر نقابة الصيادلة المزمع عقده في أواخر شهر أيلول سبتمبر من هذا العام.بدوره ثمن المستشار أكرم الخطيب دور نقابة الصيادلة الريادي في تقديم أفضل الخدمات الدوائية والطبية للمواطن الفلسطيني والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للصيادلة في فلسطين مؤكدا استعداد النيابة العامة على بذل المزيد من التعاون مع نقابة الصيادلة.