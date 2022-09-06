شؤون فلسطينية

بسبب تراجع التمويل.. مفوض عام (أونروا): جودة خدمات الوكالة مهددة

بسبب تراجع التمويل.. مفوض عام (أونروا): جودة خدمات الوكالة مهددة
فيليب لازاريني
رام الله - دنيا الوطن
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني أن الوكالة وعلى مدار التاريخ تلقت دعماً من دول المنطقة وخاصة السعودية وقطر والكويت والإمارات.

وقال لازاريني في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب، إن "التضامن العربي في هذه القضية، يؤكد على أهمية دور الأونروا في حياة اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف، إن "جودة خدمات الوكالة مهددة بسبب تراجع التمويل، حيث أن الأونروا تتوقع فجوة تبلغ نحو 100 مليون دولار في ظل تزايد الفجوة التمويلية عاماً بعد عام ما يمثل عبئاً على الوكالة".

وتابعالمفوض العام، نحن "فخورون بالدعم القادم من المنطقة العربية، مطالبا باستمرار هذا الدعم، خاصة مع اقتراب أعمال الجمعية العام للأمم المتحدة، مما يساعد في تأكيد أهمية الوكالة ويدفع دول العالم لتعزيز المشاركة في تمويلها".

وأشار، إلى أن هذا التضامن العربي سوف يساعد الطلاب في مدارس الأونروا وتطوير مهاراتهم، مشيرا إلى أن دعم الأونروا هو دعم للمناطق الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين.

بدورها أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا، تنجا فاجون، أنها تدعم التعاون الدبلوماسي والحلول السلمية بناء على قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لتحقيق الاستقلال وتطلعات إسرائيل لتحقيق الأمن.

وأعربت في كلمتها أمام الوزراء في إطار جهود بلادها للترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، عن تطلع بلادها لدعم العلاقات والتعاون بين سلوفينيا والدول العربية، مشيرة إلى أن سلوفينيا كدولة بحرمتوسطية فخورة بهويتها.

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