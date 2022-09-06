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هجوم إسرائيلي على مطار حلب يخرجه عن الخدمة

هجوم إسرائيلي على مطار حلب يخرجه عن الخدمة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شن الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، هجوماُ على مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: إنه "حوالي الساعة الثامنة و16 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة".

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد استهدف مطار حلب الدولي بعدة صواريخ نهاية الشهر الماضي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المطار.

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