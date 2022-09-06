د.مجدلاني يدين التفجير الإرهابي لمبنى الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية فى كابل





رام الله - دنيا الوطنأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني التفجير الذي استهدف يوم أمس الاثنين مبنى الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية فى كابل.وتقدم د.مجدلاني بالتعازي للرئيس الروسي ولحكومة روسيا والشعب الروسي وعائلات الضحايا الذين قضوا نتيجة هذا التفجير، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.وأضاف د.مجدلاني أن هذا التفجير الارهابي الجبان الذي نرفضه وندينه يؤكد على ان ازوداجية التعامل مع القضايا الدولية بمكيالين يجب أن تتوقف .وأعرب عن تضامنه مع روسيا والشعب الروسي الصديق وعائلات الضحايا.