عاجل

  • النقل السورية: تحويل جميع الرحلات الجوية من مطار حلب بعد خروجه عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي لمطار دمشق

شؤون فلسطينية

حراك المعلمين بالضفة يعلن الإضراب يومي الأربعاء والخميس

حراك المعلمين بالضفة يعلن الإضراب يومي الأربعاء والخميس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حراك المعلمين الموحد بالضفة الغربية عن الشروع بالإضراب في المدارس بعد الحصة الثالثة يومي الأربعاء والخميس.

وقال الحراك في تصريح صحفي: إن "إعلان الإضراب بعد الحصة الثالثة يومي الأربعاء والخميس يأتي احتجاجاً على تنصل الحكومة  من الاتفاق حول زيادة الرواتب".

وكان الحراك المعلمين أعلن عن تجميد الإضراب العملي والإداري ( عدم افتتاح العام الدراسي 2022/2023 ) حتى إشعارٍ آخر، لإعطاء الحكومة فرصة لإثبات حسن نواياها لحين نزول الرواتب.

وأكد الحراك أنه سيجمد وسيستقبل المعلمون الطلبة بشكل طبيعي "كي يثبتوا للقاصي والداني أنهم موطن الكرم، إلى أن تثبت الجهات الرسمية حسن نواياها".

وأشار إلى أنه "لا ينظر إلى الفتات الذي أتى به الإتحاد مؤخراً كإنجاز، إنما بعض حقوقنا ردت إلينا، حيث كان قسم كبير منها وهمي للاستهلاك الإعلامي، وعليه فإننا سنتمسك بحقنا المشروع بممارسة الفعاليات مهما كان شكلها حتى تحقيق كامل المطالب، لا سيما ما يخص إخواننا المتقاعدين أيضاً، حيث وردنا من مصدر موثوق أن لا راتب كامل لهذا الشهر".

أخبار ذات صلة

مركز &#34;شمس&#34; يعلّق على نتائج التحقيق الإسرائيلية النهائية باغتيال &#34;أبو عاقلة&#34;

مركز "شمس" يعلّق على نتائج التحقيق الإسرائيلية النهائية باغتيال "أبو عاقلة"

أبو الغيط: تجميد المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية جريمة بحق مستقبل كافة الشعوب

أبو الغيط: تجميد المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية جريمة بحق مستقبل كافة الشعوب

&#34;الأورومتوسطي&#34;: الذرائع الأمنية لحصار غزة متناقضة وسخيفة

"الأورومتوسطي": الذرائع الأمنية لحصار غزة متناقضة وسخيفة

هيئة علماء فلسطين تدعو لإعلان النصرة الشاملة للمسجد الأقصى

هيئة علماء فلسطين تدعو لإعلان النصرة الشاملة للمسجد الأقصى

&#34;حريات&#34;: تقييد دخول الأجانب اعتداء إسرائيلي صارخ على الحق في حرية الحركة والسفر والتنقل

"حريات": تقييد دخول الأجانب اعتداء إسرائيلي صارخ على الحق في حرية الحركة والسفر والتنقل

د.مجدلاني يدين التفجير الإرهابي لمبنى الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية فى كابل

د.مجدلاني يدين التفجير الإرهابي لمبنى الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية فى كابل

(حماس) تدين العدوان الإسرائيلي على مطار حلب

(حماس) تدين العدوان الإسرائيلي على مطار حلب

للمرة الأولى.. جيش الاحتلال سيتسخدم &#34;الطائرات المسيرة&#34; في الضفة الغربية

للمرة الأولى.. جيش الاحتلال سيتسخدم "الطائرات المسيرة" في الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز &#34;شمس&#34; يعلّق على نتائج التحقيق الإسرائيلية النهائية باغتيال &#34;أبو عاقلة&#34;

مركز "شمس" يعلّق على نتائج التحقيق الإسرائيلية النهائية باغتيال "أبو عاقلة"

&#34;الأورومتوسطي&#34;: الذرائع الأمنية لحصار غزة متناقضة وسخيفة

"الأورومتوسطي": الذرائع الأمنية لحصار غزة متناقضة وسخيفة

&#34;حريات&#34;: تقييد دخول الأجانب اعتداء إسرائيلي صارخ على الحق في حرية الحركة والسفر والتنقل

"حريات": تقييد دخول الأجانب اعتداء إسرائيلي صارخ على الحق في حرية الحركة والسفر والتنقل

اشتية خلال زيارته لـ&#34;مؤسسة الضمير&#34;:لا يحق لسلطات الاحتلال أن تعتدي على الحريات والمؤسسات الفلسطينية

اشتية خلال زيارته لـ"مؤسسة الضمير":لا يحق لسلطات الاحتلال أن تعتدي على الحريات والمؤسسات الفلسطينية

الأردن يبدأ العمل على تسهيل السفر عبر معبر الكرامة &#34;جسر الملك&#34;

الأردن يبدأ العمل على تسهيل السفر عبر معبر الكرامة "جسر الملك"

الخارجية الأمريكية توجه طلباً من سفارتها في إسرائيل بشأن كتيبة &#34;نتساح يهودا&#34;

الخارجية الأمريكية توجه طلباً من سفارتها في إسرائيل بشأن كتيبة "نتساح يهودا"

رام الله: &#34;الداخلية&#34; تنظم مراسم المصالحة الوطنية بين عائلتي أبو عرام والترابي

رام الله: "الداخلية" تنظم مراسم المصالحة الوطنية بين عائلتي أبو عرام والترابي

اشتية: لا يحق لسلطات الاحتلال أن تعتدي على الحريات والمؤسسات الفلسطينية

اشتية: لا يحق لسلطات الاحتلال أن تعتدي على الحريات والمؤسسات الفلسطينية

منوعات

شاهد كيف رد حمادة هلال بعد وصفه بالمطرب المتدين

شاهد كيف رد حمادة هلال بعد وصفه بالمطرب المتدين

بعد شائعة وفاتها.. شاهد الظهور الأول لمرام البلوشي

بعد شائعة وفاتها.. شاهد الظهور الأول لمرام البلوشي

لهذا السبب.. مشهورة تنهي حياتي بالقفز من أعلى مبنى بالعراق

لهذا السبب.. مشهورة تنهي حياتي بالقفز من أعلى مبنى بالعراق

شاهد: استقبال حار ولحظات مؤثرة خلال استقبال سوزان نجم الدين لأطفالها

شاهد: استقبال حار ولحظات مؤثرة خلال استقبال سوزان نجم الدين لأطفالها

شاهد: طليقة أحمد الفيشاوي تحدث ضجة وتشاجر داعية إسلامي

شاهد: طليقة أحمد الفيشاوي تحدث ضجة وتشاجر داعية إسلامي

ما حقيقة تورط الدفاع المدني بقضية وفاة جورج الراسي؟

ما حقيقة تورط الدفاع المدني بقضية وفاة جورج الراسي؟

شاهد: رامي صبري يحضر مفاجأة غير متوقعة على مسرح الغناء

شاهد: رامي صبري يحضر مفاجأة غير متوقعة على مسرح الغناء

شاهد: ريهام سعيد تتعرض لانتقادات حادة بعد عرض برومو حلقتها الأولى

شاهد: ريهام سعيد تتعرض لانتقادات حادة بعد عرض برومو حلقتها الأولى

بطريقة غير مقصودة.. آيتن عامر تكشف أسباب إنفصالها عن زوجها

بطريقة غير مقصودة.. آيتن عامر تكشف أسباب إنفصالها عن زوجها

شاهد: هدوء وصمت غير متوقع من دنيا بطمة بعد انفصالها الرسمي عن زوجها

شاهد: هدوء وصمت غير متوقع من دنيا بطمة بعد انفصالها الرسمي عن زوجها

عربي

هجوم إسرائيلي على مطار حلب يخرجه عن الخدمة

هجوم إسرائيلي على مطار حلب يخرجه عن الخدمة

أبو الغيط: لا صحة لما نشر عن تأجيل للقمة العربية وستعقد في موعدها بالجزائر

أبو الغيط: لا صحة لما نشر عن تأجيل للقمة العربية وستعقد في موعدها بالجزائر

وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب دون تعقيب

وزير الخارجية المصري يغادر الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العرب دون تعقيب

بعد عرضها محتوى مخل.. مطالب خليجية بإزالة المحتوى المخالف على نيتفلكس

بعد عرضها محتوى مخل.. مطالب خليجية بإزالة المحتوى المخالف على نيتفلكس