(حماس) تدين العدوان الإسرائيلي على مطار حلب



وقال عضو المكتب السياسي في (حماس)، إسماعيل رضوان: إن "حركته تستنكر وبشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي على مطار حلب الدولي في سوريا".



وأضاف: إن هذا العدوان يؤكد على أن الاحتلال يمثل خطرًا على أمن واستقرار المنطقة، معتبراً إياه عدواناً على الأمة.



وشدد رضوان على أن وقف هذا العدوان الإسرائيلي المستمر يكون بالرد عليه لأن هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.



وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية أعلنت عن غارات إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت عددا منها.



رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العدوان الإسرائيلي على مطار حلب الدولي في سوريا.