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شؤون فلسطينية

(أونروا): طعن طالبة داخل مدرستها شكل من أشكال العنف غير المقبولة

(أونروا): طعن طالبة داخل مدرستها شكل من أشكال العنف غير المقبولة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أستنكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا)، قيام رجل بطعن ابنته بأحدى المدارس التابعة لها.

وقالت (أونروا) في بيان لها اليوم الثلاثاء،إن "حادثة طعن طالبة داخل أحد مدارسها في قطاع غزة، تُعتبر كل أشكال العنف ضد الأطفال غير مقبولة".

وأضافت: إنها تتابع عن كثب حالة الطفلة، مشيرة إلى أن هذه حالة مقلقة وحدث مزعج لها.

وكانت الشرطة الفلسطينية أوقفت صباح اليوم مواطناً قام بالاعتداء على ابنته داخل إحدى المدارس بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، بطعنها بآلة حادة أخفاها داخل ملابسه.

ووفق المتحدث باسم الشرطة، أيمن البطنيجي، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه تم نقل الطالبة للمستشفى لتلقي العلاج وهي بحالة متوسطة، علماً بأنها تعيش في كنف جدها وأعمامها.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن والد الطفلة يعاني من مشاكل نفسية وعائلية، وتستكمل الشرطة الإجراءات القانونية في القضية.

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