كهرباء غزة تكشف لـ "دنيا الوطن" شروط الانتفاع من خط 2 أمبير



وتابع ثابت أن مشروع تركيب عدادات ذكية في محافظات القطاع، يحقق تقدمًا ملموسًا، وهو توجه من توجهات الشركة للمرحلة المقبلة، وهو يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتحول تدريجيا للشبكة الذكية من مصدر الكهرباء وحتى المستهلك النهائي.



وأفاد بأن الشركة قامت بتركيب قرابة 25 ألف عداد ذكي لغاية اللحظة، وهي مستمرة بالتوسع في هذا الأمر حسب الإمكانيات المتاحة.



وأكمل ثابت: "أما بالنسبة لخدمة الـ 2 أمبير، فهي خدمة جديدة ومشاريعها في مراحلها الأولى، وقريبا سيتم تطبيقها في مناطق جديدة مستهدفة ومختارة في المحافظات".



وزاد أنه حاليا هذه الخدمة مقتصرة على أحياء سكنية معينة يتم اختيارها وفقاً لخطة معتمدة، ووفقاً لاعتبارات فنية متعددة، وهي خدمة ما زالت في مراحلها الأولى وليست منتشرة أو موجودة في مناطق كثيرة.



وختم ثابت بالقول: "ولكن الشركة في توجهاتها المستقبلية تطمح لتوسيعها، وبالتالي خدمة أحياء ومناطق جديدة، علماً بأنها مشاريع مكلفة وتحتاج متابعة هندسية وفنية متواصلة، وسوف يتم تفعيل كافة خدمات العداد الذكي بشكل تدريجي، ووفق ما تحدده المعطيات حينها مع العلم بأن خدمة الـ 2 أمبير تفعل عندما يتم تحويل كافة اشتراكات محول بشكل كامل وحسب الإمكانية الفنية".



خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف م. محمد ثابت، مسؤول وحدة الإعلام والعلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بغزة، شروط ومتطلبات الانتفاع من خدمة خط (2) أمبير، أو ما يعرف باسم "العداد الذكي".وقال ثابت في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إنه "من أهم الشروط وجود عداد ذكي، بالإضافة إلى الإمكانية الفنية في المنطقة، كما ويجب أن تكون جميع العدادات في الحي ذكية، مع قبول المواطن بهذه الخدمة".وأضاف: "كما ويجب أن يكون المواطن من ضمن هذا الحي المستهدف، بمعنى أنه لو كان ينتفع من عداد ذكي ولكن باقي عدادات الحي غير ذكية، فلن تتحقق ميزة الانتفاع من خدمة 2 أمبير فنيا".