أبو الغيط: لا صحة لما نشر عن تأجيل للقمة العربية وستعقد في موعدها بالجزائر





وقال أبو الغيط: "إنه لا صحة لما نُشر عن تأجيل القمة العربية وستعقد في موعدها المحدد في الأول في من شهر تشرين ثاني/ نوفمر".





وكانت وسائل إعلام وعدة أطراف تداولت أنباء عن تأجيل مرتقب للقمة العربية المقررة في الجزائر بعد توسع دائرة الخلافات العربية-العربية، المعلنة منها والخفية، وفي حين كان يضغط تباين وجهات النظر حول مختلف القضايا باتجاه تأجيلها تمسكت الجزائر بعقدها في موعدها المحدد.



وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أعلن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ157 بالقاهرة، في 9 مارس/ آذار الماضي، أن وزراء الخارجية العرب وافقوا بالإجماع على عقد القمة العربية، على مستوى الرؤساء، في الجزائر في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.



رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق نهائياً على عقد القمة العربية في الجزائر خلال الأول والثاني من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.