شؤون فلسطينية

غزة: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

غزة: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء 7أيلول/  سبتمبر. 

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون للحافلة العاشرة، والمتأخرون من الكشف رقم (2022/31)  للتحميل اضغط هنا

والحافلة الرابعة فقط من كشف  الجوازات المصرية رقم (2022/34)   للتحميل اضغط هنا

ودعت الهيئة المواطنين التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وأنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده. 

وأكدت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه والعمل على إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر. 

كما دعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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