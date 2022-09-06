محكمة إسرائيلية تقضي بحبس "عامل نظافة" بمنزل غانتس 3 سنوات

رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بسجن عامل النظافة في منزل وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بجريمة محاولة إيصال معلومات لإيران.ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فقد حكم بالسجن على لمدة 3 سنوات لموظف يعمل داخل منزل غانتس بتهمة تقديم معلومات استخبارية إلى إيران.وكان الموظف المُتّهم حاول زرع أداة تجسس في جهاز الكمبيوتر الخاص بـ غانتس، لصالح مجموعة هاكرز إيرانية.وبحسب موقع (عكا)، فإن فريق الدفاع عن المعتقل عومري جورين، والنيابة الإسرائيلية توصلوا لصفقة اتفاق إقرار بالذنب، وحكم بالسجن عليه ثلاث سنوات.يأتي ذلك بعد أشهر من اعتقال الجاسوس عومري غورن جوروكبسكي، المعروف باسم “جاسوس إيران”، الذي عمل في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، وكان على استعداد تام لأن يبيع “أسرار الدولة” إلى إيران مقابل 7 آلاف دولار فقط.حيث قالت وزارة العدل الإسرائيلية، في تصريح مكتوب: "أدانت المحكمة المركزية في اللد (وسط البلاد) أورين غورين غوروشوفسكي (38 عاماً)، بحسب اعترافه، بجريمة محاولة إيصال معلومات للعدو، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات".كما أضافت: "كجزء من اتفاق الاعتراف، الذي تم توقيعه بين الطرفين، تم تقديم لائحة اتهام معدلة ضد غورين غوروشوفسكي، وتُبين لائحة الاتهام أن المدعى عليه، الذي كان يعمل في التدبير المنزلي بمنزل وزير الدفاع بيني غانتس، عَرض على مجموعة من المتسللين (قراصنة إنترنت)، ذوي العلاقة مع إيران، شراء معلومات عن وزير الدفاع، منه".